بورتو يُنعش حظوظه بـ دوري أبطال أوروبا

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أنعش نادي بورتو البرتغالي حظوظه في التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه على فريق كلوب بروج البلجيكي برباعية دون رد بالجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
بورتو تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب الإيراني مهدي طارمي بالدقيقة الـ33 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، سجل فريق بورتو 3 أهداف عبر كل من إيفانيلسون وسيتفين أنتونيس ومهدي طارمي بالدقائق الـ57 والستين والسبعين.
وأصبح رصيد بورتو بعد الفوز تسع نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد كلوب بروج المتصدر عند 10 نقاط بالمركز الأول.
وفي نفس التوقيت، كانت أُقيمت مباراة إنتر ميلان الإيطالي ضد فيكتوريا بلزن التشيكي.
وفاز إنتر ميلان على فيكتوريا بلزن برباعية دون رد، حيث كان البارشا يأمل تعادل الإنتر ضد فيكتوريا بلزن أو فوز الأخير، ولكن فوز الإنتر يجعله يضمن التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال مع نادي بايرن ميونخ الألماني متصدر المجموعة الثالثة.
وأضاف اللاعب البوسني إدين دجيكو الهدف الثاني لـ الإنتر بالدقيقة الـ43.
ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول من عمر المباراة، بتقدم نادي إنتر ميلان بهدفين دون رد.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل فريق إنتر ميلان ضغطه الهجومي ليُضيف الهدف الثالث عبر إدين دجيكو بالدقيقة الـ66 ليكون ثالث أهداف الإنتر وثاني أهداف اللاعب البوسني الشخصية.
ونجح البلجيكي روميلو لوكاكو في إحراز الهدف الرابع لـ إنتر ميلان بالدقيقة الـ88.