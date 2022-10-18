بورصة لندن تحقق مكاسب قوية

سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في لندن، اليوم الثلاثاء، أقوى مستوياتها على مدار هذا الأسبوع، مدعومة بالتفاؤل تجاه سياسات المملكة المتحدة مؤخرًا وأيضًا تعزيز أرباح الأسهم الأمريكية بالأمس، بحسب وكالة رويترز.
وتراجع بريطانيا حاليًا خططًا تاريخية لخفض الضرائب، كما ألغى وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، أمس الاثنين، الخطة الاقتصادية لرئيسة الوزراء ليز تروس، وقلص مخططها الضخم لدعم الطاقة، مما أدى إلى تحول تاريخي في السياسة لمحاولة وقف خسارة كبيرة في ثقة المستثمرين.
وكان من شأن خطة ليز تراس الخاص بدعم الطاقة أن تكبد الاقتصاد البريطاني خسائر كبيرة، بحسب ما قال الخبراء الاقتصاديين والمحللين، وعكس هذه الخطوة من قِبل رئيس المالية ظهرت آثاره من خلال تعزيز أرباح الأسهم.
وفي الفترة الأخيرة، كان قد وصف السياسيون البريطانيون ما تمر به المملكة المتحدة من خلال مصطلح سياسة البنزين والفرامل، كناية عن أن الحكومة وبنك إنجلترا يعملان ضد بعضهما.
وقال شون داربي، الخبير الاستراتيجي في شركة الاستثمار العالمية Jefferies: غيرت الحكومة البريطانية من سياستها وأزالت التصور القائل بأن كلًا من الحكومة وبنك إنجلترا كانا على خلاف مع بعضهما.
أداء مؤشرات بورصة لندن
ارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.9% ليسجل أعلى مستوياته منذ 10 أكتوبر، وارتفع مؤشر FTSE 250 بنسبة 1.0% وهو مستوى لم يشهده منذ 5 أكتوبر.
وفي الوقت نفسه، قفز مؤشر موقع Moneysupermarket المدرج في بورصة لندن بنسبة 6.1%، كما ارتفعت أسهم شركة الإعلانات WPP بنسبة 4.2%.
وقال شون داربي: شهد بنك إنجلترا استعادة مصداقيته، وبات هناك تغيير كبير في معنويات المستثمرين تجاه مؤشر FTSE 250 الذي تعرض للضرب مؤخرًا.
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية
وفي الوقت نفسه، أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد أمس الاثنين بعد أن سجل بنك أوف أمريكا نتائج قوية، مما أثار الآمال بشأن موسم أرباح قوي.