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بعد قرار روسيا بضم أقاليم أوكرانية

بوريل: انتهاء الحرب في أوكرانيا شبه مستحيل

2022-10-01 الساعة 10:18
بوريل: انتهاء الحرب في أوكرانيا شبه مستحيل
المواطن - متابعة

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أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم، السبت، أن ضم روسيا لـ4 مناطق أوكرانية يجعل انتهاء الحرب في أوكرانيا “شبه مستحيل”. وقال بوريل: إن الضم الروسي الرسمي لمناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين أمس الجمعة، يجعل “انتهاء الحرب أكثر صعوبة بكثير وشبه مستحيل”، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

عقوبات أوروبية:

وأوضح خلال منتدى في شمال شرق إسبانيا: “أوكرانيا لم تنتصر بعد”، مدافعًا عن العقوبات الأوروبية التي فرضت على موسكو وعن المساعدة العسكرية لكييف. ودعا بوريل إلى الاستمرار في هذا المنحى، لافتًا: “ينبغي القيام بأفضل من ذلك وجعل العالم يدرك أسباب هذه الحرب ونتائجها”.

حديقة محاطة بالأدغال:

ورأى أن الأوروبيين أقاموا “حديقة محاطة بالأدغال”، مشيرًا إلى أنه “إذا كنا لا نريد أن تغزو الأدغال الحديقة.. علينا أن نتدخل”، داعيًا أوروبا خصوصًا إلى تعزيز ترسانتها العسكرية. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أيضًا: “هذا ليس ترفًا إنه أمر ضروري ولا غنى عنه للبقاء”.
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