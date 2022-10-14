بوشة: التدهور البيئي مرتبط بتلوث الهواء

أهم المشكلات البيئية وحلولها

فيديو | مدير التوعية البيئية في وزارة البيئة والمياه والزراعة وائل بوشه:



تقدر قيمة التدهور البيئي سنويا في المملكة بـنحو 84 مليار ريال#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/tfy9oqIIG5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 14, 2022

كشف مدير التوعية البيئية في وزارة البيئة والمياه والزراعة وائل بوشة، أن قيمة التدهور البيئي تقدر سنويًا في المملكة بـ نحو 84 مليار ريال.وتحدث وائل بوشة في مداخلة لبرنامج 120 الذي يذاع على “الإخبارية” عن أهم المشكلات البيئية التي تواجه المملكة وأبرز سبل حلها، مشيرًا إلى أن أغلبها مرتبط بتلوث الهواء وتدهور الأراضي وتعرض الكثير من الكائنات الفطرية للانقراض. وأضاف بوشة: جاءت الاستراتيجية الوطنية لوضع حلول لكل هذه المشاكل، مؤكدًا أن هناك دراسة للبنك الدولي عام 2014 تكشف أن قيمة التدهور البيئي في المملكة بلغت مليارات.