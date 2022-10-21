بيض السمان يفقس على رف سوبر ماركت !

وثق مقطع فيديو متداول خروج الأفراخ الصغيرة من طبق بيض السمان أثناء عرضه في أحد المراكز التجارية في البرازيل.

وقال موثق المقطع: إنه كان يتجول في المتجر صدفة حين لاحظ حركة غريبة داخل كرتون البيض المغلف، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة التي بلغت 38 درجة ربما تكون ساعدت في فقس البيض.