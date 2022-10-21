بيض السمان يفقس على رف سوبر ماركت !

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وثق مقطع فيديو متداول خروج الأفراخ الصغيرة من طبق بيض السمان أثناء عرضه في أحد المراكز التجارية في البرازيل.
وقال موثق المقطع: إنه كان يتجول في المتجر صدفة حين لاحظ حركة غريبة داخل كرتون البيض المغلف، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة التي بلغت 38 درجة ربما تكون ساعدت في فقس البيض.