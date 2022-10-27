بيع صقرين بــ159 ألف ريال

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أقام نادي الصقور السعودي، مساء أمس الأربعاء، الليلة الـ 19 للمزاد؛ الذي ينظم بنسخته الثالثة، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل، بمقر النادي بمَلهم، شمال مدينة الرياض.
شهدت الليلة بيع صقرين بقيمة 159 ألف ريال؛ وافتتح المزاد بالصقر الأول شاهين فرخ طرح الأحساء للطواريح حمد أحمد الشاهين، وأحمد سعد الشاهين ومحمد سعد الشاهين، وتم بيعه بمبلغ 96 ألف ريال.
وبعده أقيم المزاد على الصقر شاهين فرخ طرح طريف للطواريح جالس عواد البناقي ومحمد عواد البناقي وكامل عواد البناقي وأحمد دليمي الطرفاوي ومحمد دليمي الطرفاوي وعلي دليمي الطرفاوي، وتم بيعه بمبلغ 63 ألف ريال.
من الجدير بالذكر أن نادي الصقور السعودي يقدم مزايا عدة للطواريح، وتستقبل فرق النادي مالكَ الصقر في كل منطقة، ويتكفل النادي بتأمين السكن والنقل لمالكي الصقور إلى مقر المزاد.