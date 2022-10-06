بيع مخطط بشرق الرياض بـ 100 مليون ريال

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وقال رجل الأعمال الشيخ خالد الماجد، خلال مقطع الفيديو المتداول، إنه تم بيع المخطط بالكامل.
كل التهاني والتبريكات الى— محمد الدريم (@muhamad_aldarim) October 3, 2022
شركتي هوية للمزادات و الماجدية ريزدنس
على نجاح بيع كامل مخطط " ديم الماجدية " بشرق مدينة #الرياض
📌: بمبلغ تجاوز 100 مليون ريال سعودي@almajdiah @hawyia_co@kaledalmajed @Abduls_almajed #عقارات_الرياض #عقار_الرياض #ديم_الماجدية #هوية pic.twitter.com/AEf3PWvpkv