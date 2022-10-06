بيع مخطط بشرق الرياض بـ 100 مليون ريال

شكر

وثق مقطع فيديو متداول، بيع مخطط ديم الماجدية في شرق مدينة الرياض، بمبلغ 100 مليون ريال، وذلك خلال مزاد علني.وقال رجل الأعمال الشيخ خالد الماجد، خلال مقطع الفيديو المتداول، إنه تم بيع المخطط بالكامل.وذكر حساب مخطط ديم الماجدية على موقع “تويتر” أنه تم بيع كامل مزاد ديم الماجدية بمبلغ تجاوز 100 مليون ريال، موجهًا الشكر لشركة هوية لتنظيمها للمزاد، والتقدير لكل المستثمرين والشركات على حضورهم ومشاركتهم.