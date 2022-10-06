Icon

عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا Icon 14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 Icon نيوم تطور سكة The Spine الحديدية  Icon أمير الكويت لولي عهده: حنا نصلح ما نبي نهدم Icon الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف Icon متوسط العمرة خلال صفر 102 دقيقة Icon أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية  Icon الشورى يطالب بتمكين النساء والرجال من القرض المدعوم Icon الصحة: 155 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 124 Icon تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال مزاد علني

بيع مخطط بشرق الرياض بـ 100 مليون ريال

2022-10-06 الساعة 7:38
بيع مخطط بشرق الرياض بـ 100 مليون ريال
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، بيع مخطط ديم الماجدية في شرق مدينة الرياض، بمبلغ 100 مليون ريال، وذلك خلال مزاد علني. وقال رجل الأعمال الشيخ خالد الماجد، خلال مقطع الفيديو المتداول، إنه تم بيع المخطط بالكامل.

شكر

وذكر حساب مخطط ديم الماجدية على موقع “تويتر” أنه تم بيع كامل مزاد ديم الماجدية بمبلغ تجاوز 100 مليون ريال، موجهًا الشكر لشركة هوية لتنظيمها للمزاد، والتقدير لكل المستثمرين والشركات على حضورهم ومشاركتهم.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ليز تراس
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ليز تراس

السعودية اليوم
ضبط 591 دراجة آلية مخالفة بعدة مناطق
السعودية اليوم

ضبط 591 دراجة آلية مخالفة بعدة مناطق

السعودية اليوم
شوط أول سلبي لـ منتخب السعودية
كأس العالم

شوط أول سلبي لـ منتخب السعودية

كأس العالم
ولي العهد يهنئ الأمير ويليام بمناسبة تعيينه...
أخبار رئيسية

ولي العهد يهنئ الأمير ويليام بمناسبة تعيينه...

أخبار رئيسية
أخضر الصالات يتجاوز اليابان
آخر الاخبار

أخضر الصالات يتجاوز اليابان

آخر الاخبار
غدًا.. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر...
السعودية اليوم

غدًا.. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر...

السعودية اليوم
ترامب يطالب CNN بتعويض 475 مليونًا
العالم

ترامب يطالب CNN بتعويض 475 مليونًا

العالم
موقع كندي يرصد 10 عجائب بـ السعودية
تقارير

موقع كندي يرصد 10 عجائب بـ السعودية

تقارير

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه