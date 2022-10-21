بيع 3 صقور بقيمة 167 ألف ريال

شهد مزاد نادي الصقور السعودي الثالث – اليوم – عرض 3 صقور، بيعت بمبلغ 167 ألف ريال، وذلك في المزاد المخصص لصقور الطرح المحلي.

وبدأ المزاد بالصقر الأول (شاهين فرخ)، للطاروح رمضان الزهراني، طرح رابغ، وبيع بواحد وخمسين ألف ريال، تلاه صقر من نوع (شاهين فرخ)، للطاروح عبدالرحمن يوسف الجهني، الذي طرحه في الليث، وبيع بمبلغ 66 ألف ريال، فيما بيع الصقر الثالث بمبلغ 50 ألف ريال، وهو (شاهين قرناس) طرح منطقة الحنو في ينبع، واشترك في طرحه 7 طواريح هم نديب ومحمد وعنتر سعود العنتري، وسعود سعد العنتري، وخالد هديبان العنتري، ومهنا خليفة العنتري، وعبدالعزيز هلال كلوي.

عقب المزاد، أجري سحب على جهاز تتبع للصقور، وتأتي هذه الجائزة في إطار الخطوات التحفيزية التي يقوم بها نادي الصقور السعودي لدعم وتشجيع الصقارين والطواريح.

العديد من المزايا للطواريح

ويقدِّم نادي الصقور السعودي العديد من المزايا للطواريح من خلال فِرَقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذ تستقبل فرق النادي مالكَ الصقر (الطاروح) في كل منطقة، في حين يتكفَّل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر يتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع. وكان النادي قد أعلن عن أرقام التواصل مع فرق المزاد في المناطق من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.