بيلوسي عن ترامب: ليس رجلًا بما يكفي

وجّهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الأحد، انتقادًا لاذعًا للرئيس السابق دونالد ترامب، قائلة: إنه ليس رجلًا بالقدر الكافي، تعليقًا على إمكانية تنفيذه أمر استدعاء من الكونجرس للإدلاء بشهادته أمام لجنة خاصة للتحقيق في دوره في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.

بيلوسي تنتقد

قالت بيلوسي، في مقابلة مع شبكة إم إس إن بي سي: لا أعتقد أنه رجل بما يكفي ليحضر. لا أعتقد أن المحامين سيرغبون في حضوره؛ لأنه يتعين عليه الشهادة تحت القسم.

وأضافت: سنرى ما إذا كان رجلًا بما يكفي ليحضر أم لا.

استدعاء ترامب

كانت اللجنة المختارة قد أصدرت، يوم الجمعة، مذكرة استدعاء لترامب، ومنحته حتى الرابع من نوفمبر لتقديم مجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بأنشطته، قبل وبعد الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره في السادس من يناير 2021.

كما أبلغت اللجنة ترامب أنها تريده أن يحضر للإدلاء بشهادته يوم 14 نوفمبر.

ورفض ترامب، في وقت سابق، الإدلاء بشهادته، وتساءل عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال، لماذا لم تطلب مني اللجنة غير المنتخبة الإدلاء بشهادتها قبل بضعة أشهر؟

ووقع الهجوم على مبنى الكابيتول عندما حاول أنصار ترامب منع الكونجرس من التصديق رسميًّا على الفوز الحاسم الذي حققه منافسه الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

علاقة متوترة

شهدت العلاقة بين بيلوسي وترامب توترًا خلال فترة رئاسة الأخيرة، تمثلت في المواجهة في المكتب البيضاوي بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس في عام 2018، وكذلك عندما مزقت نسخة من خطاب حالة الاتحاد في عام 2020.

جدير بالذكر أن بيلوسي كانت وراء إجراءين لعزل ترامب، وتمت تبرئته في المرتين من قبل مجلس الشيوخ.