بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية

مع تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة والمملكة بشأن قرار خفض إنتاج النفط، قد تضطر أكبر شركة لصناعة الأسلحة البريطانية إلى اختيار صف الشريك الرابح، خاصة وأن لديها صفقات كبرى مع المملكة. صناعة الأسلحة البريطانية قالت صحيفة الجارديان، في تقرير لها اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي كان يأمل في إقناع أكبر منتج للنفط في العالم بزيادة الإنتاج من أجل خفض أسعار النفط، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التضخم والمخاوف من الركود العالمي. وأوضحت الصحيفة أن هذا الخلاف يجعل صناعة الأسلحة البريطانية في وضع غير مستقر بشكل متزايد؛ لأن هذه الصناعة متمثلة في شركة بي.إيه.إي سيستمز للطائرات النفاثة، وهي أكبر مورد لصفقات الأسلحة للسعودية. أكبر وجهة أفادت الصحيفة البريطانية أن المملكة تعد أكبر وجهة لمبيعات بي.إيه.إي سيستمز العالمية خارج أسواقها الأساسية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتبلغ إجمالي مبيعات الشركة البريطانية للمملكة وحدها 12%. وتمتد هذه العلاقة بين المملكة وشريكها التجاري البريطاني لأكثر من نصف قرن لتوريد أنواع مختلفة من الطائرات، مثل لايتنج وسترايك ماستر، منذ ستينيات القرن الماضي. التعاون مع الجوية تقدم الشركة، اليوم، الدعم والتدريب للأنظمة والمعدات للقوات الجوية الملكية السعودية، وتعمل مع البحرية في البلاد، وتتركز جهودها إلى حد كبير على دعم طائرات تايفون وترقيات طائرات تورنادو الحالية. واستلمت المملكة مؤخرًا 22 طائرة من طراز هوك من شركة بي.إيه.إي سيستمز، وهي طائرة تدريب متطورة ذات محرك واحد تم تصميمها في الأصل في السبعينيات، كما تشارك في تطوير معمل جديد لتدريب المهندسين والرياضيين في جامعة المجمعة. فايتر تايفون في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن بريطانيا تقترب من إبرام اتفاق لبيع ما بين 48 و72 من طراز تايفون للسعوديين، وتعتبر طائرة يوروفايتر تايفون أكثر الطائرات القتالية الحديثة متعددة الأدوار تقدمًا وتطورًا في السوق في الوقت الراهن. وفي سياق متصل أوضح موقع ديفينس نيوز، المختص بأخبار الدفاع، في تقرير له في يوليو الماضي، أن شركة بي.إيه.إي سيستمز تتمتع بشراكة سعودية متميزة، وداعم كبير لصناعة الدفاع في المملكة على مدار عقود من الزمن على خلفية الصفقات الضخمة في القطاع الجوي التي تضمنت طائرات تايفون وطائرات تورنادو القتالية وطائرات التدريب هوك.