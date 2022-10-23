تأثر سعاد عبدالله عند حديثها عن الأم

تأثرت الفنانة الكويتية سعاد عبدالله بشكل كبير عند حديثها عن الأم خلال استضافتها في برنامج أسفرت على قناة الكويت.

وتطرقت الفنانة إلى موقف حدث أثناء تصوير تتر أغنية ” أمي يا رويحة الجنة” للفنانة الكويتية نوال، حيث كانت سعاد في الكونترول حين تسجيل الأغنية.

وقالت إنها حين وصلت نوال الكويتية إلى كلمة ” أمي يا زخات المطر” لم تتمالك سعاد نفسها وخرجت من الكنترول منهارة وهو نفس ما حدث للفنانة نوال الكويتية التي قطعت الأغنية عندما وصلت إلى هذا المقطع.

تكريم سعاد عبدالله

وطالب العديد من المغردين الكويتيين بتكريم الفنانة سعاد عبدالله لما لها من تاريخ وبصمة كبيرة في الفن الكويتي بشكل عام والمسرحي بشكل خاص.

وقال مظفر عبدالله راشد :” ألا تستحق هذه الإنسانة الراقية والفنانة الكبيرة أن يُطلق اسمها على أحد المسارح … هي تمثل المرأة الكويتية في جانب عريض من حياة الكويت الفنية والمسرحية العريقة “.

فيما قال المخرج جابر الحربي :” كل الشكر والتقدير لك أم طلال وحوار شيق ومشوار فني مليء بالفن والإبداع وحلقة مميزة والشكر موصول لفريق العمل الرائع ”

مسيرة فنية

يذكر أن سعاد عبدالله تعد من أبرز الفنانات في الخليج وهي من مواليد 2 سبتمبر 1950. برزت في الأعمال الكوميدية التلفزيونية والمسرحية، وتجسد مرحلة مهمة من تاريخ المسرح الكويتي.

التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تأسس في عام 1973، وكان في دفعتها الدراسية علي المفيدي ومبارك سويد وكاظم الزامل.

بدأت مشوارها في العام 1963 مع الفنان الراحل محمد النشمي في برنامج تلفزيوني بعنوان ديوانية التلفزيون، ثم بدأت في مجال المسرح عام 1964 مع فرقة المسرح الكويتي بمسرحية حظها يكسر الصخر من تأليف وإخراج محمد النشمي.

وفي عام 1965 مثلت سعاد عبدالله مع ذات الفرقة بمسرحية بغيتها طرب صارت نشب من تأليف محمد النشمي أيضًا وإخراج ثامر السيار.

الغناء والكتابة:

وبالإضافة لكونها ممثلة تملك موهبة الغناء، حيث شاركت في الكثير من الأوبريتات مع عبدالحسين عبدالرضا وخالد النفيسي والفنان السوري دريد لحام، وأيضًا أصدرت أغنية بعنوان مكاري عام 1978 بمشاركة الفنانتين باسمة حمادة ولمياء حمادة، كما قدمت الكثير من الأغاني الوطنية والرياضية.

وخلال مشوارها الفني قامت بكتابة فكرة أكثر من عمل فني شاركت به، ومنها مسلسلات الرماد، ودار الزمن.