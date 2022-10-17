تأثير العطور على الجهاز التنفسي

تأثير العطور:

أوضح الدكتور صالح الدماس، استشاري الأمراض الصدرية، أبرز أضرار العطور على الجهاز التنفسي لدى البعض.وقال استشاري الأمراض الصدرية في تصريحات لبرنامج يا هلا الذي يذاع على شاشة روتانا خليجية: إن تأثير العطور بالدرجة الأولى على الجهاز التنفسي يكاد ينحصر على إثارة الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي لدى مرضى الربو. وأشار الدكتور صالح الدماس إلى أن العديد من مرضى الربو عندما يستنشقون العطور بشكل مباشر يحدث لهم أزمة ربو وانتكاسة حادة، مؤكدًا أن هناك فرقًا بين تأثير العطور وبين الدخان الذي ينتج عن احتراق البخور.