Icon

محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري Icon الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم Icon 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص Icon تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 Icon (المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض Icon تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة Icon وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السوق
خاصة مؤشر نسبة البطالة

تأثير هام لـ المحتوى المحلي على المؤشرات الاقتصادية

2022-10-24 الساعة 6:40
تأثير هام لـ المحتوى المحلي على المؤشرات الاقتصادية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

بذلت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، جهودًا كبيرة في تفعيل التشريعات الخاصة بالمحتوى المحلي، سواء في المشتريات الحكومية أو المشاريع النوعية الضخمة للاستفادة من حجم الإنفاق الكبير في هذه المشروعات لتمكين المنتجات المحلية.

طريقة استباقية

يُقاس نجاح مؤشر المحتوى المحلي بمدى تأثيره على المؤشرات الاقتصادية الأخرى، وخاصة مؤشر نسبة البطالة التي ذكرها بكل وضوح.

وتعمل هيئة المحتوى المحلي بطريقة استباقية من ناحية تمكين وتثقيف المنفذين للأنظمة من خلال التدريب والاستشارات؛ للتأكد من التطبيق الصحيح للنظام. ومن خلال المتابعة عبر الأنظمة التقنية ومتابعة الملابسات بشكل استباقي مع الجهات الحكومية، حيث تُوبِع خلال العام الماضي أكثر من 18 ألف منافسة في منصة اعتماد من مرحلة إنشائها إلى مرحلة الطرح.

تعزيز الإمكانيات

تساهم الهيئة في تعزيز الإمكانيات المحلية، وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وصياغة ومتابعة السياسات واللوائح وإطلاق الفرص المحلية وتعزيز الشفافية والاستفادة من القوى الشرائية الوطنية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لتنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتطوير عملية المشتريات الحكومية، ما أثر على قرار حصر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات العالمية التي لها مقرات في المملكة على المحتوى المحلي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير العدل يقر الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
أخبار رئيسية

وزير العدل يقر الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

أخبار رئيسية
رصد 112 إعلانًا مخالفًا لـ98 شخصًا
السعودية اليوم

رصد 112 إعلانًا مخالفًا لـ98 شخصًا

السعودية اليوم
هل يطلق بوتين صواريخ يوم القيامة؟
العالم

هل يطلق بوتين صواريخ يوم القيامة؟

العالم
الجبير: المملكة لا تُسيس النفط
حصاد اليوم

الجبير: المملكة لا تُسيس النفط

حصاد اليوم
القبض على شخص لنقله 5 مخالفين في...
أخبار أمنية

القبض على شخص لنقله 5 مخالفين في...

أخبار أمنية
انطلاق مؤتمر الابتكار السنوي بالشرق الأوسط وإفريقيا
السعودية اليوم

انطلاق مؤتمر الابتكار السنوي بالشرق الأوسط وإفريقيا

السعودية اليوم
الشباب ينفرد بـ صدارة دوري روشن برباعية
الرياضة

الشباب ينفرد بـ صدارة دوري روشن برباعية

الرياضة
أوبك+ تعيد الاستقرار إلى سوق النفط 
تقارير

أوبك+ تعيد الاستقرار إلى سوق النفط 

تقارير

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه