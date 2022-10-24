تأثير هام لـ المحتوى المحلي على المؤشرات الاقتصادية

بذلت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، جهودًا كبيرة في تفعيل التشريعات الخاصة بالمحتوى المحلي، سواء في المشتريات الحكومية أو المشاريع النوعية الضخمة للاستفادة من حجم الإنفاق الكبير في هذه المشروعات لتمكين المنتجات المحلية.

طريقة استباقية

يُقاس نجاح مؤشر المحتوى المحلي بمدى تأثيره على المؤشرات الاقتصادية الأخرى، وخاصة مؤشر نسبة البطالة التي ذكرها بكل وضوح.

وتعمل هيئة المحتوى المحلي بطريقة استباقية من ناحية تمكين وتثقيف المنفذين للأنظمة من خلال التدريب والاستشارات؛ للتأكد من التطبيق الصحيح للنظام. ومن خلال المتابعة عبر الأنظمة التقنية ومتابعة الملابسات بشكل استباقي مع الجهات الحكومية، حيث تُوبِع خلال العام الماضي أكثر من 18 ألف منافسة في منصة اعتماد من مرحلة إنشائها إلى مرحلة الطرح.

تعزيز الإمكانيات

تساهم الهيئة في تعزيز الإمكانيات المحلية، وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وصياغة ومتابعة السياسات واللوائح وإطلاق الفرص المحلية وتعزيز الشفافية والاستفادة من القوى الشرائية الوطنية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لتنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتطوير عملية المشتريات الحكومية، ما أثر على قرار حصر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات العالمية التي لها مقرات في المملكة على المحتوى المحلي.