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أملًا في تحسن النتائج

تأجيل المباريات فرصة لتجهيز الأهلي

2022-10-19 الساعة 1:47
تأجيل المباريات فرصة لتجهيز الأهلي
المواطن - مروة نبيل

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يسعى المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز خلال الفترة المقبلة.

تأجيل 4 مباريات

وأعلنت لجنة المسابقات في رابطة أندية الدرجة الأولى، عن تأجيل مباريات النادي الأهلي ضمن منافسات دوري يلو خلال الجولات 9، 10، 11 و12، لانضمام محمد اليامي وهيثم عسيري للمنتخب السعودي الأول.
الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @FDL_KSA

موسيماني يُجهز الأهلي

وجاء تأجيل المباريات، ليكون بمثابة الفرصة الجيدة لموسيماني، من أجل تصحيح الأخطاء وزيادة التجانس بين اللاعبين، وزيادة معدل اللياقة البدنية، أملًا في الظهور بشكل أفضل بعد استئناف المنافسات.
موسيماني
موسيماني – المصدر @ALAHLI_FC
وسيحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فترة راحة، قبل أن يتم استئناف التدريبات مجددًا، ثم يتم خوض عدد من المباريات الودية، والتي ستشهد تطبيق التكتيك الذي سينفذه خلال الفترة القادمة. وانتفض الراقي مع موسيماني في الجولات الأخيرة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 15 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل 3 مرات، والخسارة في مباراة.
الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC
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