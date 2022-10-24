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ملكية 80% منها لصندوق الاستثمارات

تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية

2022-10-24 الساعة 10:11
تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية
المواطن - واس

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة – اليوم – عن تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، بملكية 80% للصندوق، و20% لمجموعة تداول السعودية القابضة، وتهدف الشركة لدعم الشركات والقطاعات في المنطقة لتمكينها من الوصول إلى الحياد الصفري، بالإضافة إلى ضمان شراء أرصدة الكربون لتخفيض الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة.

هذا وقد أعلن سابقاً عن مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني من قبل صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية في سبتمبر 2021، والذي أشاد فيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله – ، بالدور الرائد للمملكة في المنطقة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية، امتدادًا لجهودها في هذا المجال والرامية إلى المساهمة في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي.

مزاد عالمي:

وسيسهم الإعلان عن شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها في جهود تنظيم أكبر مزاد من نوعه عالمياً لتداول الائتمان الكربوني في 25 أكتوبر، وذلك خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السادسة بالعاصمة الرياض، حيث من المتوقع أن يشهد المزاد تداول مليون طن من الائتمان الكربوني، وتقديم شهادات ائتمان كربون عالية الجودة، تتماشى مع معايير “كورسيا” المسجلة في برنامج “فيرا”.
وبهذه المناسبة، أعرب نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميّد، عن سعادته بالإعلان عن شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية خاصة وأنه يتزامن مع الإعلان عن أول مزاد لتداول الائتمان الكربوني، الذي يعد خطوة مهمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تسهم أسواق تداول الائتمان الكربوني في تقليل الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي سيجعل المنطقة في صدارة العمل المناخي؛ تأكيدا لدور المملكة القيادي في مواجهة التحديات المناخية.

دور مهم للشركة:

وأضاف الحميّد أنه سيكون للشركة دور مهم في تعزيز جهود صندوق الاستثمارات العامة في دعم مبادرات المملكة لتعزيز الاستثمار والابتكار لمواجهة تأثير التغير المناخي، وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.
ومن جهته، عبر الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية القابضة، المهندس خالد الحصان، عن فخر المجموعة بالدور المحوري الذي تقوم به في دعم توجه المملكة نحو مستقبلٍ مستدام، متطلعاً إلى تحفيز مختلف المنشآت على تبنّي نهج الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية في السوق المالية السعودية، وذلك من أجل مستقبل أفضل وأكثر شفافية، معرباً عن سعادته بأن تكون المجموعة شريكاً إستراتيجياً وتشغيلياً في إطلاق الشركة الجديدة، والتي نؤمن بأهميتها الكبيرة في دعم أهداف رؤية المملكة 2030، وتحقيق طموح المجموعة في أن تكون بوابة للمستثمرين من أنحاء العالم إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

ريادة المنظومة:

فيما أفادت المديرة المسؤول عن مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني ريهام الجيزي، أن المزاد يمثل خطوة أولى في الريادة لمنظومة الأسواق الطوعية العالمية لتداول الائتمان الكربوني، متوقعة أن يكون المزاد الأكبر من نوعه على مستوى العالم بإجمالي مليون طن من أرصدة الكربون المتاحة للتداول.
ويقوم صندوق الاستثمارات العامة بدور أساسي في دعم جهود المملكة الخضراء باعتباره محركاً للتنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة، وتعتبر مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني استمراراً لمبادرات الصندوق في هذا النطاق، من بينها إعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام طرح أول سندات دولية خضراء بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، وبرنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة والذي يتضمن تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.

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