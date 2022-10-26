تألق ثنائي الاتحاد يحفز محمد النني

ارتبط اسم نجم آرسنال الإنجليزي، المصري الدولي محمد النني بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الشتوي المقبل.

محمد النني والنصر

وأكدت تقارير أن نادي النصر يسعى لتدعيم خط وسط الفريق، ليدخل في مفاوضات مع محمد النني، من أجل الحصول على خدمات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن عقده ينتهي مع آرسنال هذا الموسم.

وكان نادي الاتحاد يسعى للتعاقد مع النني صاحب الـ30 عامًا في الميركاتو الشتوي الماضي، قبل أن يعود للمشاركة مع آرسنال ويُجدد عقده، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تجربة حجازي وطارق

ويغيب محمد النني عن المشاركة مع آرسنال، بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال مباراة فولهام الشهر الماضي، ليبتعد عن الملاعب حتى شهر يناير المقبل، ليحصل مؤخرًا على رخصة التدريب UEFA A، بعدما انتهى من الرخصة B.

ولم يحسم محمد النني موقفه من الرحيل عن آرسنال أو البقاء خلال الفترة المقبلة، ما جذب أنظار الأندية إليه، وقد يُفكر في الموافقة على عرض النصر، وتكرار تجربة تألق الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد مع الاتحاد.

ويُعد أحمد حجازي ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منذ الانضمام إلى صفوفه صيف 2020، كما فرض طارق حامد نفسه على التشكيلة الأساسية هذا الموسم، الأمر الذي يحفز النني لتكرار تجربتهما في السعودية.