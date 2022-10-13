تارا عماد أول وجه إعلاني عربي مع شانيل

أصبحت الفنانة المصرية تارا عماد أول وجه إعلاني عربي يعمل مع براند شانيل بعد اختيارها من قبل دار الأزياء شانيل بيوتي لتكون عارضة أزياء في إحدى الحملات الإعلانية التي تتعلق بمنتجات خاصة بالتجميل.
رد فعل
وأعلنت تارا الخبر بنفسها عبر حسابها على انستقرام حيث ظهرت وهي ترتدي ملابس كاجوال لونها أسود، وعلقت ” ممتنة لهذه العائلة chanelofficial @ chanel.beauty”. وعلى الفور تلقت التهاني والتبريكات من قبل جمهورها ومحبيها والعديد من الفنانين والفنانات.
تهنئة
وعلى موقع تويتر نشط المتابعون في التعليق على هذا الخبر بشكل إيجابي حيث نشرت زهرة الياسمين صورة للفنانة المصرية وعلقت عليها بالقول:” اختيار تاراعماد لتكون الوجه الإعلاني الأول لـ”شانيل” من الشرق الأوسط وتظهر عليها السعادة من هذا الاختيار”.
اختيار موفق
فيما كتبت هالة بدوي :” بهذا الاختيار فإن تارا ستكون أول عربية تعمل مع براند شانيل”بينما كتبت سارة عزمي:” اختيار تارا الوجه الإعلاني الأول لـشانيل من الشرق الأوسط ، اختيار موفق وممتاز نحبها كثيرا”.
سيرة تارا عماد
يذكر أن تارا هي ممثلة وعارضة أزياء بالأساس، ولدت في القاهرة عام 1993 لأب مصري وأم يوغسلافية من مونتينيغرو.
بدأت حياتها المهنية منذ سن مبكر، حيث ظهرت في عدة إعلانات منذ كان عمرها 4 سنوات ثم عملت كعارضة أزياء منذ كان عمرها 14 سنة، ثم شاركت ولها من العمر 17 سنة في مسابقة ملكة جمال العالم من المراهقات والتي أقيمت في البرازيل واستطاعت أن تعود لمصر بلقب ملكة جمال إفريقيا والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم للمراهقات عام 2010.
بعد الثانوية العامة انتسبت إلى كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالإضافة إلى متابعتها لـورشات تمثيل سواءً مع الفنان أحمد كمال أو أون لاين مع مؤسسات أمريكية.
مسلسل الجامعة
أول أعمالها الفنية كان في مسلسل الجامعة مع مجموعة من الممثلين الشباب وإخراج هاني خليفة عام 2011، وفي عام 2012 شاركت في مسلسل زي الورد من إخراج سعد هنداوي، أما في عام 2014 شاركت في مسلسل صاحب السعادة من بطولة عادل إمام وعدد من الممثلين الكبار واخراج رامي إمام ثم توالت مشاركاتها في الأعمال بشكل أكثر.