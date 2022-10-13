تارا عماد أول وجه إعلاني عربي مع شانيل

رد فعل

تهنئة

اختيار

تارا

عماد

لتكون الوجه الإعلاني الأول لـ”شانيل” من الشرق الأوسط وتظهر عليها السعادة من هذا الاختيار”.

اختيار موفق

تارا

ول عربية تعمل مع براند شانيل”بينما كتبت سارة عزمي:” اختيار تارا الوجه الإعلاني الأول لـشانيل من الشرق الأوسط ، اختيار موفق وممتاز نحبها كثيرا”.

سيرة تارا عماد

مسلسل الجامعة