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قبل لقاء الغد بينهما

تاريخ مواجهات الهلال والشباب

2022-10-09 الساعة 6:45
تاريخ مواجهات الهلال والشباب
المواطن - محمد سمعه

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تتمتع مباريات الهلال والشباب دائمًا بإثارة ومتابعة جماهيرية كبرى، وهذه المرة ترتيب الفريقين في جدول دوري روشن السعودي يضفي مزيدًا من الإثارة على الديربي. قبل مواجهة الغد بين الفريقين يتفوق الهلال على الشباب في المواجهات حيث فاز أزرق الرياض في 16 لقاء، بينما فاز الشباب في 4 مباريات وكان التعادل حاضرًا بينهما في 8 مباريات خلال 28 مواجهة سابقة بينهما.

توقيت مباراة الهلال والشباب

المباراة تنطلق غدًا بين الفريقين في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” الملز” في الرياض، حيث يتواجد الشباب في المركز الأول برصيد 18 نقطة، والهلال خامسًا برصيد 13 نقطة. ويبحث نادي الهلال عن تحقيق ثاني فوز له أمام جاره الشباب في شهر أكتوبر، وذلك بمناسبة لقاء الفريقين غدًا. الهلال والشباب - دوري روشن

نتائج الهلال والشباب بأكتوبر

وسبق للفريقين أن تقابلا في أكتوبر مرتين، حيث فاز الشباب في أكتوبر من عام 2014 على أزرق الرياض، بينما فاز أزرق الرياض مرة واحدة وكانت في أكتوبر من عام 2018. وواجه المدرب الأرجنتيني رامون دياز الشباب في 7 مباريات بدوري المحترفين، حيث فاز المدرب الأرجنتيني في 5 مواجهات، وتعادل في لقاء وحيد وخسر لقاءً وحيدًا أمام الشباب. الهلال والشباب الإقالة أصبحت تطارد مدرب الهلال وذلك بعد التعثر أمام نادي الاتفاق. الهلال فقد 5 نقاط من أصل 6 في آخر مباراتين في الدوري، حيث خسر أمام التعاون وتعادل أمام الاتفاق. قرار الإقالة قد يُعلن في حال تعادل أزرق الرياض أو خسر أمام نادي الشباب مساء الغد الاثنين.  
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