تاليسكا يُلاحق كارلوس جونيور على صدارة الهدافين

تألق نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، ليتقدم إلى المركز الثاني في قائمة الهدافين.
تاليسكا يسجل ثنائية
وشارك تاليسكا بشكل أساسي في مباراة النصر ضد الفيحاء التي أًقيمت على ملعب مرسول بارك في الرياض، ونجح في تسجيل هدفين، ليحقق رقمًا مميزًا في دوري روشن السعودي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
قائمة الهدافين
ويتصدر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، البرازيلي كارلوس جونيور، قائمة هدافي دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الثامنة برصيد 6 أهداف، يليه تاليسكا برصيد 5 أهداف.
ونجح 6 لاعبين في تسجيل 4 أهداف، وهم؛ لويس جوستافو “النصر”، فراس البريكان “الفتح”، كريستيان جوانكا “الشباب”، وعبدالرزاق حمدالله “الاتحاد”، بجانب ثنائي الهلال، أوديون إيغالو وموسى ماريغا.
ترتيب دوري روشن
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الثامنة اليوم، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).