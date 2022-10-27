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ضمن فعاليات موسم الرياض 2022

تجارب وعروض مباشرة في معرض الأنمي السعودي

2022-10-27 الساعة 7:38
تجارب وعروض مباشرة في معرض الأنمي السعودي
المواطن - الرياض

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انطلقت اليوم فعاليات معرض الأنمي السعودي الذي يمثل جزءًا من أحداث موسم الرياض 2022، في منطقة واجهة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، والسفير الياباني بالمملكة فوميو إيواي، وحضور كبير لمحبي الأنمي، وعشاق الفعاليات المرتبطة به في مختلف المجالات، وسط تجارب وعروض مباشرة لأشهر الأنميات العالمية.

 

معرض الأنمي السعودي

وانطلقت فعاليات المعرض بتجارب عاش فيها الزوار مجموعة من المسابقات والفعاليات التنكرية، إضافةً إلى عروض مباشرة، وتجارب مميزة في المطاعم ذات الطابع الياباني، وعدد من الأنشطة المرتبطة بمجالات الأنمي وفعالياتها المتنوعة.

ويضم المعرض الذي انطلقت فعالياته اليوم أكثر من 30 تجربةً لأفضل وأشهر عروض الأنمي، تحتوي كل واحدة منها على أنشطة ترفيهية مصممة لعشاق الأنمي المهتمين بعيش أجواء شخصياتهم وأنمياتهم المفضلة.

مشاهير الأنمي

ويتيح المعرض لزواره مسرحًا مخصصًا للعروض الحية، يؤدي فيه مشاهير الأنمي عروضًا مقتبسة من حفلات غنائية وحوارات ومناقشات مع منتجي الأنمي والممثلين الصوتيين، إضافةً إلى مسابقات الكوزبلاي المحلية والعالمية، وعروض تضم أحدث أفلام الأنمي في قاعة صممت خصيصًا لمشاهدة الأفلام.

ويوفر المعرض للزوار إمكانية التسوق في متجر الأنمي الذي يوفر سلعًا ومنتجات أصلية مختلفة لشخصيات الأنمي المتعددة، فضلًا عن إثراء تجربتهم من خلال الاستمتاع بالوجبات اليابانية في عدد من المقاهي والمطاعم المنتشرة بزوايا المعرض.

وتستمر فعاليات المعرض الذي بدأ اليوم ثلاثة أيام متتالية، حيث يستقبل الزوار غدا الجمعة، ثم السبت من الثالثة عصرًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، في أجواء مليئة بعناصر وخيارات الترفيه المتنوعة بمجالات الأنمي والفعاليات المتعلقة بها.

ويمكن حجز تذاكر دخول المعرض وفعالياته خلال فترة إقامته التي تمتد حتى 29 أكتوبر الجاري من خلال الرابط ولمزيد من المعلومات نأمل التواصل مع المركز الإعلامي للهيئة العامة للترفيه عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

معرض الأنمي السعودي

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