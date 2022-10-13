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ضمن مبادرة الاستكشاف المسرع

تحالفان يتنافسان على التنقيب في أم الدمار

2022-10-13 الساعة 2:50
تحالفان يتنافسان على التنقيب في أم الدمار
المواطن - واس

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن استقبال عرضين للمشاركة في مرحلة تقديم العروض للمنافسة على الحصول على رخصة كشف موقع “أم الدمار” التعديني، التابع لمنطقة المدينة المنورة، وذلك ضمن مبادرة “الاستكشاف المسرع” وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية اللذين يأتيان تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

الاستكشاف المسرع

وأوضحت الوزارة أن العرضين اللذين تلقتهما كانا من تحالف شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وشركة باريك جولد تي 7 المحدودة، وتحالف شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده (أرتار) مع شركة الذهب والمعادن، مشيرةً إلى أن عملية المنافسة قسمت إلى مرحلتين رئيسيتين: التأهيل المسبق وتقديم العروض مع إمكانية وجود مرحلة ثالثة وهي: مرحلة المنافسة العلنية الإلكترونية عند تقارب التقييم الفني للمتنافسين. كما أشارت إلى أنه إضافة إلى المعايير الفنية والقدرة المالية والخبرة في تقديم مشاريع مماثلة، يتم تقييم العروض المقدمة بناءً على عدة عوامل أخرى، من أهمها الالتزام بخطط الإدارة المجتمعية والبيئية وتوظيف أهالي المناطق المجاورة للموقع. ويقع موقع ” أم الدمار” على بعد 300 كيلومتر شمال شرق مدينة جدة، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 40 كيلومترًا مربعًا، حيث يضم الموقع العديد من الرواسب المعدنية المختلفة، مثل: النحاس، والزنك، والذهب، والرصاص.

أم الدمار

الجدير بالذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أعلنت مؤخرًا عن فوز تحالف يضم شركة موشيكو ريسورسيس، وشركة عجلان وإخوانه للتعدين، برخصة كشف موقع الخنيقية التعديني في المملكة، الذي يعد أول ترخيص يتم منحه بموجب عملية تنافسية وفقًا لنظام الاستثمار التعديني، بعد منافسة بين ستة عروض مقدمة للحصول على رخصة التعدين بالموقع. وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على إطلاق العديد من رخص الاستكشاف الإضافية بحلول نهاية هذا العام، التي سيتم طرحها من خلال عملية تنافسية تخضع إلى مبادئ الشفافية والامتثال على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني.
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