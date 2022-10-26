تحديث ومزايا جديدة في اليوتيوب

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أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي، عضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض، عن تحديث جديد في تطبيق اليوتيوب.
وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: تحديث في YouTube يحتوي على تصميم جديد كالتالي:
– المزيد من الأزرار وخاصية تأخير الفيديو والضغط للتكبير حتى 8x.
– الوضع المحيطي الجديد.
– يتكيف لون خلفية التطبيق مع الألوان الموجودة في الفيديو الذي تشاهده.
🔁تحديث في YouTube يحتوى على تصميم جديد :
▪️المزيد من الأزرار وخاصية تأخير الفيديو والضغط للتكبير حتي 8x
▪️الوضع المحيطي الجديد
يتكيف لون خلفية التطبيق مع الألوان الموجودة في الفيديو الذي تشاهده. pic.twitter.com/CY13UXrdHK
— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) October 26, 2022