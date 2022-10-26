تحديث ومزايا جديدة في اليوتيوب

أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي، عضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض، عن تحديث جديد في تطبيق اليوتيوب.

وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: تحديث في YouTube يحتوي على تصميم جديد كالتالي:

مزايا جديدة

– المزيد من الأزرار وخاصية تأخير الفيديو والضغط للتكبير حتى 8x.

– الوضع المحيطي الجديد.

– يتكيف لون خلفية التطبيق مع الألوان الموجودة في الفيديو الذي تشاهده.