تحديد سعر الطرح لاكتتاب الحفر العربية

أعلنت شركة الحفر العربية والمستشارون الماليون لطرحها العام (شركة غولدمان ساكس العربية السعودية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية)، عن الانتهاء بنجاح من بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة، وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية السعودية، وتحديد سعر الطرح النهائي بـ100 ريال للسهم الواحد. قيمة الإدراج: وأوضحت الشركة في بيان أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 8.9 مليار ريال (2.4 مليار دولار) بناء على هذا السعر، بحسب العربية. وأضافت أن قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة خلال عملية بناء سجل الأوامر، بلغت 162 مليار ريال (43 مليار دولار)، بتغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بنحو 61 مرة، بحسب السعر النهائي. النطاق السعري: وكان المستشارون الماليون ومديرو الاكتتاب، حددوا في 28 سبتمبر الماضي، النطاق السعري بين 90 و100 ريال للسهم الواحد. ويبلغ الطرح العام لشركة الحفر العربية 26.7 مليون سهم، ويتألف من طرح ثانوي نسبته 19.89% من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 17.7 مليون سهم من المساهمين الحاليين في “الحفر العربية”، وهما شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)، و”سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس إيه”، فضلا عن طرح أولي نسبته 10.11% من خلال إصدار 9 ملايين سهم جديد. وستبدأ فترة اكتتاب الأفراد في 10% من إجمالي أسهم الطرح (ما يعادل 2.76 مليون سهم) اعتبارا من 18 أكتوبر وحتى يوم 19 أكتوبر 2022.