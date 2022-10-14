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في تحدٍّ مثير للجدل

تحدٍّ جديد عبر التيك توك

2022-10-14 الساعة 11:50
تحدٍّ جديد عبر التيك توك
المواطن - متابعة

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أثار تحدٍّ جديد على أخبار التيك توك، جدلًا واسعًا بين الرواد، حيث يهدف التحدي لتزييت الشعر وعدم غسله لمدة 10 أيام.

تحدٍّ جديد

ووفقًا لبرنامج سيدتي، الذي يذاع على فضائية روتانا خليجية، انتشر التحدي بشكل كبير بين الشبان والفتيات. وتفاعل الرواد حول هذا التحدي، ومدى فاعليته وهل هو صحي وآمن، فيما سخر البعض من هذا التحدي، مؤكدين أن الثقافة العربية تستخدم الزيوت لكن بشكل صحي وآمن وليس بهذه الطريقة.
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