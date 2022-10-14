تحدٍّ جديد عبر التيك توك

تزييت الشعر وعدم غسله لمدة 10 أيام .. تحدي جديد على التيك توك يثير الجدل#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/8xh235DAwi — روتانا خليجية (@Khalejiatv) October 14, 2022

تحدٍّ جديد

أثار تحدٍّ جديد على أخبار التيك توك، جدلًا واسعًا بين الرواد، حيث يهدف التحدي لتزييت الشعر وعدم غسله لمدة 10 أيام.ووفقًا لبرنامج سيدتي، الذي يذاع على فضائية روتانا خليجية، انتشر التحدي بشكل كبير بين الشبان والفتيات. وتفاعل الرواد حول هذا التحدي، ومدى فاعليته وهل هو صحي وآمن، فيما سخر البعض من هذا التحدي، مؤكدين أن الثقافة العربية تستخدم الزيوت لكن بشكل صحي وآمن وليس بهذه الطريقة.