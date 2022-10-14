تحدٍّ جديد عبر التيك توك

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأوكراني السعودية قيادة وشعباً لا تقبل الإملاءات تدريب على رأس العمل بجنرال إلكتريك الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم السعودية رفضت مناورة أمريكية لتأخير قرارات أوبك بلس دبلوماسية أمريكا تنهار أمام السعودية فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً المملكة ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها
تزييت الشعر وعدم غسله لمدة 10 أيام .. تحدي جديد على التيك توك يثير الجدل#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/8xh235DAwi— روتانا خليجية (@Khalejiatv) October 14, 2022