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قد يتسبب في الإجهاض والجلطات

تحذيرات لهؤلاء الفئات عند استخدام المُر

2022-10-21 الساعة 4:07
تحذيرات لهؤلاء الفئات عند استخدام المُر
المواطن - الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن مادة المر مهمة في تخفيف أعراض البرد والسعال، مناشدة الحرص على معرفة الكمية المسموح باستخدامها لتجنب أعراضها الجانبية.

استخدامات المُر

وقالت هيئة الغذاء في إنفوجراف صادر عنها إن مادة المُر هي مادة شبه صمغية تتكون من مزيج يفرز من سيقان شجرة البلسان.

وأوضحت الهيئة أن المُر له استخدامات في الطب البديل وهي مادة قابضة لالتئام قرح اللثة والمعدة والأمعاء والجروح الجلدية السطحية، غسول مطهر للفم، وتخفيف أعراض البرد والسعال.

وأشارت إلى أن الكميات المسموحة لاستخدام المر تتراوح بين 2-4 جرامات كحد أقصى في اليوم الواحد.

تحذيرات مهمة

وحذرت الهيئة من استخدام هذه المادة للحامل حيث تعتبر محفزة لانقباضات الرحم، مما قد يتسبب في الإجهاض وحدوث نزيف، داعية إلى ضرورة التوقف عن أخذها قبل العمليات الجراحية بأسبوعين لأنها تخفض مستوى السكر في الدم.

كما حذرت من استخدامها للمرضع، لافتة إلى أنه عند استخدام المر بكميات عالية قد يتسبب في عدم انتظام ضربات القلب، والتهابات الكلى.

وأشارت إلى عدم استخدام هذه المادة أيضًا مع الأدوية التي تخفض مستوى السكر بالدم، مما قد يتسبب بتخفيض مستواه، فضلًا عن الحذر منها مع دواء الوارفارين المضاد لتخثر الدم، ما قد يحدث جلطات.

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