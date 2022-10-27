تحذير أمريكي من هجوم بجنوب إفريقيا

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حذرت السفارة الأمريكية في جنوب إفريقيا، من خطر وقوع هجوم على تجمعات كبيرة شمالي جوهانسبرج.
وحسب ما ذكرته شبكة “سكاي نيوز عربية”، تلقت الحكومة الأمريكية معلومات تشير إلى أن إرهابيين قد يخططون لتنفيذ هجوم يستهدف تجمعات كبيرة في محيط ساندتون، وهي ضاحية ثرية شمال وسط المدينة.
وأوضحت الحكومة أنه لا توجد معلومات أخرى بشأن توقيت أو طريقة أو هدف هذا الهجوم المحتمل، لافتة إلى أنها نصحت موظفي السفارة بتجنب التجمعات في المنطقة في نهاية الأسبوع.
من جانبه، قال المتحدث باسم السفارة دافيد فيلدمان: “ليس لدينا ما نضيفه على ما يرد في التحذير”.
أما حكومة جنوب إفريقيا ووزارة خارجيتها فلم تؤكدا الأمر، ولم ترغبا في التعليق عليه في الحين.