تحذير من أنشيلوتي للاعبي الريال

وجه المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي رسالة تحذيرية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022.

تحذير أنشيلوتي

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، اليوم الأربعاء: “سيخوض ريال مدريد 4 مباريات فقط قبل كأس العالم، سيحاول فيها جميع اللاعبين تجنب الإصابات، من أجل ضمان التواجد في قطر”.

وعلق أنشيلوتي على هذا الأمر، وفقًا للصحيفة الكتالونية، قائلًا “كل من يخشى التعرض للإصابة، عليه أن يبقى على الدكة”.

وأبدى أنشيلوتي ارتياحه بشأن لعب الريال لجميع مبارياته المتبقية أمام كل من؛ جيرونا، رايو فاليكانو وقادش في الدوري الإسباني لكرة القدم، وسيلتيك في دوري أبطال أوروبا في مدريد، حيث سيتجنب المرينغي إرهاق السفر.

وتنطلق منافسات المونديال في قطر يوم 20 نوفمبر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، ويضم الريال كوكبة من اللاعبين الدوليين، حيث يتواجد جميع نجومه مع المنتخبات، ويتبقى فقط توني كروس ودافيد ألابا.

الريال هذا الموسم

وضمن الريال التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته ضد لايبزيج، حيث يحتل المركز الأول في مجموعته برصيد 10 نقاط، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة من الفوز 10 مرات والتعادل مرة، وبفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.