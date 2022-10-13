Icon

مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا Icon وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها Icon رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر Icon حقيقة فيديو متداول لتعرض طفل للعنف بالطائف Icon سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز Icon السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية Icon رفع صكوك التمويل العقاري لـ20 مليار ريال Icon انطلاق الاختبارات المعيارية لطلاب الابتدائية Icon نقش ثمودي جديد في العلا Icon الرافعات المهملة تهدد أرواح المواطنين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مخالفات تعرض المخالفين للغرامة

تحذير من إلقاء مخلَّفات البناء في غير أماكنها

2022-10-13 الساعة 1:18
تحذير من إلقاء مخلَّفات البناء في غير أماكنها
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

حذرت أمانات المناطق والبلديات التابعة لها المقاولين وأصحاب الممتلكات العقارية من إلقاء ونقل مخلفات البناء في غير أماكنها المخصصة، مؤكدة أن رمي المخلفات في الأراضي الحكومية وأراضي الغير يعرض المخالفين للغرامة، للحد من التعدي والتجاوز على أملاك الدولة والغير، بالإضافة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري والارتقاء بجودة الحياة في كافة مناطق المملكة.

جولات رقابية مستمرة:

وتهدف الجولات الرقابية الحفاظ على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة وحمايتها من التعديات، ورصد عدم التزام المقاولين بالتسوير المؤقَّت للمواقع تحت الإنشاء، وممارسة الأعمال الإنشائية مثل خلط الأسمنت وأعمال الحديد والنجارة والتخزين خارج السور المؤقت، وعدم نظافة الموقع في أثناء وبعد الانتهاء من العمل، وعدم إزالة مخلفات البناء والحفر في مرحلة البناء أو الترميم، وإلقاء مخلفات البناء والمخلفات الأخرى في أراضي الغير أو الأماكن العامة.

تحسين المشهد الحضري:

وتستهدف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالتعاون مع الأمانات، الحفاظ على النظافة العامة ورفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري في مناطق المملكة كافة، والحرص على عدم إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة، والالتزام بردم الحفر وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...
حساب المواطن

حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...

حساب المواطن
الفرق بين الزيوت الصحية والمهدرجة وخطرها
صحة وطب‎

الفرق بين الزيوت الصحية والمهدرجة وخطرها

صحة وطب‎
الزعاق: بقي 58 يومًا على الشتاء الفعلي
السعودية اليوم

الزعاق: بقي 58 يومًا على الشتاء الفعلي

السعودية اليوم
ليز تراس تواجه نداءات بسحب الثقة
العالم

ليز تراس تواجه نداءات بسحب الثقة

العالم
موجة جديدة من كورونا قد تضرب أوروبا
العالم

موجة جديدة من كورونا قد تضرب أوروبا

العالم
عبدالرزاق حمدالله يقترب من العودة للمنتخب
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يقترب من العودة للمنتخب

الرياضة
نصائح لتخفيف آلام الركبة
صحة وطب‎

نصائح لتخفيف آلام الركبة

صحة وطب‎
طلب غريب من رئيس أتلتيكو مدريد لـ...
الرياضة العالمية

طلب غريب من رئيس أتلتيكو مدريد لـ...

الرياضة العالمية

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه