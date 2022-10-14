تحذير من استخدام الأواني النحاسية

السعودية قيادة وشعباً لا تقبل الإملاءات تدريب على رأس العمل بجنرال إلكتريك الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم السعودية رفضت مناورة أمريكية لتأخير قرارات أوبك بلس دبلوماسية أمريكا تنهار أمام السعودية فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً المملكة ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر
وشدد فهد السعيد خلال لقائه في برنامج سيدتي المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أن هذه الأواني لا يجب التعامل معها نهائيًّا؛ لأن المواد التي بها تتسرب إلى الطبخ بمرور الوقت، أو عن طريق ترك الغذاء بها لفترة طويلة.
تسبب السرطان..— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 14, 2022
فهد السعيد (أخصائي سلامة وجودة الغذاء): احذروا استخدام الأواني النحاسية والمصنوعة من الألومنيوم @MSc_Fahad#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/VTrRFpzEwt