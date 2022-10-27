تحذير من لصق الفم أثناء النوم: كارثي

تم تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تحديًا كارثيًا يغزو منصة تيك توك يظهر من خلالها إغلاق الفم بلاصق أثناء النوم لتتم عملية التنفس عن طريق الأنف فقط.

خطير للغاية

نقلت شبكة سي إن إن، عن أخصائي اضطرابات النوم والأستاذ المساعد في الطب السريري بكلية الطب بجامعة جنوب كاليفورنيا، راج داسغوبتا، أن هذا التحدي يمكن أن يكون خطيرًا للغاية لمن يعاني من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

وأضاف: أن هناك أدلة محدودة على فوائد لصق الفم وسأكون حذرًا للغاية، مشددًا على ضرورة التحدث لمقدم الرعاية الصحية الخاص بالشخص قبل محاولة ذلك.

في حين روّج المشاركون للتحدي، معتبرين أن النوم بشكل صحيح مهم حقًا لمكافحة الشيخوخة والشعور بأفضل ما لديك.

أكثر اضطرابات النوم خطورة

يعد انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وهو الانهيار الكامل أو الجزئي للمجرى الهوائي، أحد أكثر اضطرابات النوم شيوعًا وخطورةً.

فيما يُعتقد أن أكثر من مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و69 عامًا يعانون من هذه الحالة، بحسب دراسة نشرت عام 2019.