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من أجل الحصول على نتائج دقيقة

تحذير من مزيلات العرق قبل فحص سرطان الثدي

2022-10-05 الساعة 2:30
تحذير من مزيلات العرق قبل فحص سرطان الثدي
المواطن-متابعة

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حذرت هيئة الغذاء والدواء بتجنب استخدام مزيلات العرق قبل فحص سرطان الثدي بالماموجرام؛ وذلك من أجل الحصول على نتائج دقيقة وصحيحة. وأوضحت الهيئة في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن معظم مزيلات العرق تحتوي على جزئيات من الألمنيوم تظهر في الفحص على شكل نقاط بيضاء وقد تسبب تشخيصاً خاطئاً. ونصحت بعدم استخدام مزيل العرق في يوم الفحص للحصول على تشخيص دقيق.

الخلطات الشعبية

وفي وقت سابق، حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام الخلطات الشعبية مجهولة المصدر وغير الآمنة، خلال ردها على مقطع فيديو متداول يظهر عرض نوع من القطرات لعلاج مضاعفات مرض السكري والتي تصيب العين. وأكدت الهيئة أنه لا يُنصح باستخدام الخلطات مجهولة المصدر وغير الآمنة. وأضافت أنه لمعرفة المنتجات الدوائية المسجلة لدى الهيئة يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني عبر الرابط https://sfda.gov.sa/ar/drugs-list، أو تحميل تطبيق طمني للتعرف أيضًا.
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