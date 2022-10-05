تحذير من مزيلات العرق قبل فحص سرطان الثدي

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وأوضحت الهيئة في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن معظم مزيلات العرق تحتوي على جزئيات من الألمنيوم تظهر في الفحص على شكل نقاط بيضاء وقد تسبب تشخيصاً خاطئاً. ونصحت بعدم استخدام مزيل العرق في يوم الفحص للحصول على تشخيص دقيق.
للحصول على نتائج دقيقة وصحيحة تجنَّبي استخدام مزيلات العرق قبل فحص #سرطان_الثدي بالماموجرام.#شهر_التوعية_بسرطان_الثدي#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/fMSnV73y07— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) October 5, 2022