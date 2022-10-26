تحذير نووي من إدارة بايدن لكوريا الشمالية

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أعلنت إدارة بايدن أنها ستضع قدراتها العسكرية بشكل كامل، بما في ذلك الدفاع النووي والتقليدي والصاروخي للدفاع عن حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية، في تحذير لكوريا الشمالية ردًّا على استفزازاتها.
وأوضحت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، أمس الثلاثاء، إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ الباليستية وطلقات المدفعية في الأسابيع الأخيرة عمل عسكري استفزازي.
كما أكدت شيرمان في محادثاتها في طوكيو مع النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيونغ دونغ، على أن “هذا عمل غير مسؤول وخطير ومزعزع للاستقرار”.
وقالت شيرمان: إن كوريا الشمالية يتعين عليها أن تفهم أن التزام واشنطن بأمن كوريا الجنوبية واليابان “صارم”.
وأثار تشو، خلال محادثاته مع شيرمان، مخاوف من أن سياسة الأسلحة النووية الكورية الشمالية الجديدة التي تم تبنيها في سبتمبر تزيد من احتمال استخدام بيونج يانج التعسفي للأسلحة النووية. وقال: يخلق ذلك توترًا خطيرًا في شبه الجزيرة الكورية.