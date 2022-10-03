تحرك قطار عسكري نووي في روسيا

تم رصد تحرك قطار شحن ضخم، ينقل معدات عسكرية متخصصة مرتبطة بقسم الأسلحة النووية بوزارة الدفاع الروسية، مما أثار مخاوف الغرب من احتمالية قيام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بتصعيد الحرب.
وشوهدت سلسلة من الناقلات المدرعة من طراز BPM-97 ومركبات عسكرية أخرى تسير عبر وسط روسيا، وذلك في مقطع نشرته قناة Rybar الموالية لروسيا على تطبيق المراسلة تيليجرام.
وهذه المعدات العسكرية التي تم رصدها تُعد متقدمة ونادرًا ما تم نشر مثلها على الخطوط الأمامية في أوكرانيا وهي تتبع الفرع الرئيسي الثاني عشر لوزارة الدفاع الروسية وهو متخصص في تخزين الأسلحة وصيانتها وتوفيرها لقوات الجيش مثل قوات الصواريخ الاستراتيجية، وهي فرع عسكري روسي يسيطر على الصواريخ النووية ويشكل جزءًا رئيسيًا من برنامج بوتين النووي.
تصعيد الصراع لمرحلة نووية
وقال المحلل العسكري الروسي، كونراد موسيكا، إن نشر مثل هذه الوحدات يمكن أن يشير إلى تصعيد قادم في الصراع من الرئيس الروسي أو الأخطر من ذلك مثل أن يكون مقدمة لتدريبات نووية واسعة النطاق.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رمضان قديروف، حليف بوتين الرئيسي، إنه يتعين على الجيش الروسي استخدام أسلحة نووية لتغيير مسار الصراع في أوكرانيا.
وقال موسيكا إن حركة المعدات العسكرية الثقيلة الخاصة بوحدات الأسلحة النووية لا تعني بنسبة مؤكدة أن روسيا تستعد لنشر سلاح نووي في أوكرانيا، لكن يمكن أن يكون ذلك إشارة إلى الغرب بأن قوات موسكو لديها الاستعداد للمبالغة في رد فعلها.
وأضاف أن فرع RVSN الروسي يخضع حاليًا لتدريبات تدريبية مكثفة، علمًا بأنه فرع تابع للقوات المسلحة الروسية والذي يعد حجر الزاوية في برنامج الدفاع والردع في موسكو وهو الأكبر والأكثر تقدمًا في العالم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
ويتضمن هذا الفرع عشرات من الصواريخ التي تتضمن بدورها آلاف الأسلحة النووية القادرة على التحكم في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
تدريبات الرعد في روسيا
ولفت بعض المحللين السياسيين إلى أن روسيا حاليًا تتحرك بشكل يماثل تحركاتها في تدريبات الرعد (جروم) في 2019، حيث شهدت تجمع فرق ثلاثية نووية من البر والجو والبحر لاختبار استجابتها في حالة نشوب صراع نووي.
وشهدت التدريبات مشاركة عشرات الآلاف من الجنود في اختبارات الاستعداد النووي إلى جانب أكثر من 200 محطة إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، ومئات الطائرات العسكرية، وعدة سفن وغواصات نووية، وفقًا لما ذكره موقع The Diplomat.