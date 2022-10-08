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تخريب شرير يعطل قطارات بألمانيا

2022-10-08 الساعة 7:50
تخريب شرير يعطل قطارات بألمانيا
المواطن - متابعة

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قطع مهاجمون كابلات حيوية لشبكة السكك الحديدية الألمانية في موقعين مما تسبب في توقف تام لحركة القطارات في شمال ألمانيا لما يقرب من ثلاث ساعات، صباح اليوم السبت، فيما وصفته السلطات بأنه عمل تخريبي دون تحديد المسؤول.

تحقيق بالحادث: 

وقال وزير النقل فولكر فيسينغ في مؤتمر صحافي، إن الشرطة الاتحادية فتحت تحقيقاً في الحادث. وأضاف أنه “من الواضح أن هذا كان عملًا متعمدًا وشريرًا”. ودق هذا الاضطراب على الفور أجراس الإنذار بعد أن شدد حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على ضرورة حماية البنية التحتية الحيوية بعد تعرض خط أنابيب الغاز نورد ستريم لما وصفوها بأعمال “تخريبية”.

هجوم متعمد: 

وفي ما يتعلق بتخريب سكك الحديد الألمانية اليوم، قال مصدر أمني طلب عدم نشر اسمه لوكالة “رويترز”: “لا يمكننا أن نقول الكثير في الوقت الحالي، فهذا سابق لأوانه”. وأضاف المصدر أن تحقيقًا مكثفًا في الحادث بدأ وتوجد عدة أسباب محتملة له، بدءًا من سرقة كابل بسيطة متكررة في الوقت الحالي إلى هجوم متعمد”. من جهتها، قالت شركة سكك الحديد الألمانية دويتشه بان في بيان: “بسبب تخريب الكابلات المتصلة بخط السكك الحديدية أوقفت دويتشه بان النقل عبر خط السكك الحديدية في الشمال هذا الصباح لقرابة ثلاث ساعات”.  
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