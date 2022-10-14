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لتوجيه رسالة إلى حكومة بريطانيا

تخريب يطال لوحة تُقدر بالمليارات

2022-10-14 الساعة 3:44
تخريب يطال لوحة تُقدر بالمليارات
المواطن - متابعة

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وثق مقطع فيديو، إلقاء ناشطين بيئيين حساء الطماطم على لوحة “دوار الشمس” الشهيرة للرسام العالمي فان جوخ والمعروضة في متحف “ناشيونال جاليري” في العاصمة البريطانية لندن.

سبب الواقعة

وحسب صحيفة “سكاي نيوز عربية”، أظهر المقطع ناشطتين ترميان عبوتين تحويان الحساء على اللوحة التي تُقدّر قيمتها بأكثر من 84 مليار دولار، ثم يلصقان أنفسهما على الحائط. وأرادت حركة “جاست ستوب أويل” من خلال هذه الحادثة توجيه رسالة إلى الحكومة البريطانية للتخلي عن مشاريع النفط والغاز في ظل تفاقم أزمة التغير المناخي.
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