تخريب يطال لوحة تُقدر بالمليارات

ناشطون بالاحتباس الحراري يُخربون لوحة عباد الشمس لفان جوخ ويُلصقون أنفسهم على الحائط!



pic.twitter.com/A1aa7DOm3e — Gorgeous (@gorgeous4ew) October 14, 2022

سبب الواقعة

وثق مقطع فيديو، إلقاء ناشطين بيئيين حساء الطماطم على لوحة “دوار الشمس” الشهيرة للرسام العالمي فان جوخ والمعروضة في متحف “ناشيونال جاليري” في العاصمة البريطانية لندن.وحسب صحيفة “سكاي نيوز عربية”، أظهر المقطع ناشطتين ترميان عبوتين تحويان الحساء على اللوحة التي تُقدّر قيمتها بأكثر من 84 مليار دولار، ثم يلصقان أنفسهما على الحائط. وأرادت حركة “جاست ستوب أويل” من خلال هذه الحادثة توجيه رسالة إلى الحكومة البريطانية للتخلي عن مشاريع النفط والغاز في ظل تفاقم أزمة التغير المناخي.