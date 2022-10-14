تخريب يطال لوحة تُقدر بالمليارات

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ناشطون بالاحتباس الحراري يُخربون لوحة عباد الشمس لفان جوخ ويُلصقون أنفسهم على الحائط!— Gorgeous (@gorgeous4ew) October 14, 2022
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