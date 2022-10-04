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تداول تدرج صناعة البلاستيك العربية بالسوق الموازية

2022-10-04 الساعة 10:47
تداول تدرج صناعة البلاستيك العربية بالسوق الموازية
المواطن - الرياض

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أعلنت تداول السعودية اليوم أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة صناعة البلاستيك العربية في نمو – السوق الموازية اعتبارا من يوم غد الأربعاء 1444/03/09هـ الموافق 2022/10/05م برمز تداول 9548 وبالرمز الدولي SA15KGDKL611 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%. في سياق متصل، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة صناعة البلاستيك العربية، اليوم الاثنين إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

مؤشر الأسهم السعودية

وبالأمس، واصل سوق الأسهم السعودية، مكاسبه بنهاية جلسة الاثنين، ليسجل ارتفاعه الخامس على التوالي، في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات، وسط تحسن السيولة مقارنة بالجلسة السابقة. وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي”، مرتفعاً بنسبة 1.05%، بمكاسب بلغت 120.89 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,607.96 نقطة. وارتفعت قيمة التداول بنهاية التعاملات إلى نحو 6.5 مليار ريال مقابل 4.88 مليار ريال بالجلسة السابقة، وصعدت كميات التداول إلى 184.54 مليون سهم مقارنة بـ 148.68 مليون سهم أمس الأحد. وأغلقت جميع القطاعات باللون الأخضر، بصدارة قطاع السلع الرأسمالية الذي صعد 2.57%، وارتفع قطاع المواد الأساسية 1.36%، وسجل قطاع البنوك ارتفاعا نسبته 1.27%، وبلغت مكاسب قطاعي الاتصالات والطاقة 0.29% و0.09% على التوالي. وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت المكاسب 165 سهماً، جاء على رأسها سهم “صادرات” بعد صعوده 9.97%، واقتصرت الخسائر على 38 سهما، تصدرها سهم “الأصيل” بنسبة تراجع 2.22%. وتصدر “دار الأركان” نشاط الأسهم على كافة المستويات، بقيمة تداول بلغت 360.86 مليون ريال، من خلال 21.43 مليون سهم.

مؤشر السوق الموازي

وفيما يخص السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى)، بارتفاع نسبته 0.68%، بما يعادل 135.31 نقطة، ليصل إلى مستوى 20,074.39 نقطة. وتصدّر سهم “كير” المكاسب بعد أن قفز 12.34%، وكانت أعلى الخسائر لسهم “رؤوم” بعد هبوطه 5.74%.  
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