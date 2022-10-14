تدريب على رأس العمل بجنرال إلكتريك

المسمى التدريبي:
المؤهلات والشروط:
- متدرب في الاتصال والعلاقات العامة – تمهير.
- درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو الاتصال.
- مهارات تواصل خطية وشفوية ممتازة.
- منحى التفاصيل، منظم للغاية مع مهارات كتابة قوية.
- إدارة الوقت الجيد والمهارات التنظيمية
- القدرة على إدارة مشاريع متعددة بشكل مستقل
- إحساس قوي بالمسئولية تجاه العمل، وروح الفريق.
عن تمهير:
- هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.
مزايا تمهير:
- إعداد وتطوير الخريجين والخريجات السعوديين، وتزويدهم بالكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة.
- زيادة معدل توافر فرص التوظيف وإمكانية الوصول إليها.
- شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسارًا تدريبيًا من «تمهير».
- حقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب.
- مكافأة مالية شهريًا، يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أكتوبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا
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