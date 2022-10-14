Icon

السعودية قيادة وشعباً لا تقبل الإملاءات Icon تدريب على رأس العمل بجنرال إلكتريك Icon الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم Icon السعودية رفضت مناورة أمريكية لتأخير قرارات أوبك بلس Icon دبلوماسية أمريكا تنهار أمام السعودية Icon فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً Icon المملكة ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس Icon مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا Icon وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها Icon رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
عبر تمهير للجنسين

تدريب على رأس العمل بجنرال إلكتريك

2022-10-14 الساعة 2:37
تدريب على رأس العمل بجنرال إلكتريك
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة جنرال إلكتريك العالمية (GE)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن فرص تدريب على رأس العمل، ضمن برنامج (تمهير) برعاية صندوق (هدف)، للعمل في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى التدريبي:

  • متدرب في الاتصال والعلاقات العامة – تمهير.
المؤهلات والشروط:
  • درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو الاتصال.
  • مهارات تواصل خطية وشفوية ممتازة.
  • منحى التفاصيل، منظم للغاية مع مهارات كتابة قوية.
  • إدارة الوقت الجيد والمهارات التنظيمية
  • القدرة على إدارة مشاريع متعددة بشكل مستقل
  • إحساس قوي بالمسئولية تجاه العمل، وروح الفريق.

عن تمهير:

  • هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

مزايا تمهير:

  • إعداد وتطوير الخريجين والخريجات السعوديين، وتزويدهم بالكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة.
  • زيادة معدل توافر فرص التوظيف وإمكانية الوصول إليها.
  • شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسارًا تدريبيًا من «تمهير».
  • حقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب.
  • مكافأة مالية شهريًا، يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أكتوبر 2022م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مي العيدان تطلب الدعاء لـ حسن البلام
مشاهير

مي العيدان تطلب الدعاء لـ حسن البلام

مشاهير
برنامج ريف يضيف اللوز البجلي للدعم
السعودية اليوم

برنامج ريف يضيف اللوز البجلي للدعم

السعودية اليوم
ضبط عدد من المتسولين بـ تبوك
أخبار أمنية

ضبط عدد من المتسولين بـ تبوك

أخبار أمنية
الهلال يسعى لاستعادة بريقه ضد الطائي
الرياضة

الهلال يسعى لاستعادة بريقه ضد الطائي

الرياضة
قرار أوبك+ يقلص طموحات الديمقراطيين الانتخابية
تقارير

قرار أوبك+ يقلص طموحات الديمقراطيين الانتخابية

تقارير
تقنية البنات بسراة عبيدة تعلن مواعيد التسجيل
السعودية اليوم

تقنية البنات بسراة عبيدة تعلن مواعيد التسجيل

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تخسر 252.20 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تخسر 252.20 نقطة

السوق
علي البليهي سادس المصابين في الهلال
الرياضة

علي البليهي سادس المصابين في الهلال

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه