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لحملة الثانوية بحفر الباطن

تدريب مبتدئ بالتوظيف بأكاديمية الحفر

2022-10-03 الساعة 9:11
تدريب مبتدئ بالتوظيف بأكاديمية الحفر
المواطن - الرياض

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أعلنت أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى) بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية بحفر الباطن، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 70. 2- الحد الأدنى لدرجة اختبار قياس القدرات 60. 3- العمر (18 -24). 4- اللغة الإنجليزية (لا يقل عن 55 درجة فأكثر من اختبار STEP). 5- لائق طبياً وجسدياً (عدم وجود أمراض مزمنة أو إصابات).

مزايا البرنامج:

– راتب شهري – التدريب المبتدئ بالتوظيف في إحدى الشركات النفطية العالمية. – سكن في المجمع السكني لشركة أرامكو السعودية. – تأمين طبي. – الوصول إلى المرافق الترفيهية. – الزي الرسمي مجاناً. – توفير الفطور والغداء مجاناً. – التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

نبذة عن الأكاديمية:

– أكاديمية الحفر العربية السعودية (SADA) هي منظمة فنية وأكاديمية تأسست نتيجة للشراكة المثمرة بين أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) وتعاون الجهات الفاعلة في الصناعة التي تمول الأكاديمية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا  
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