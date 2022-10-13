تدشين روبوت التعطير الذكي بالمسجد النبوي

طريقة العمل

تشغيل الروبوت

شحن الجهاز

دشن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، روبوت التعطير الذكي بالمسجد النبوي.وقال الوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية م.فوزي بن عبدالهادي الحجيلي، إن طريقة العمل تتم ببرمجة الجهاز مرة واحدة فقط ومن خلال هذه الخطوة يتم التعرف على المكان ورسم الإحداثيات آليًا، وإضافة النقاط المستهدفة في ممرات المسجد النبوي، ويتم حفظ الخريطة في الجهاز للاستخدام الدائم.وأضاف أن الروبوت يشتغل بتحديد الزمن المراد للتعقيم والأماكن المطلوبة تعقيمها ثم يرسل الجهاز بوحدة لتنفيذ المهمة حسب الطلب، ويعود من نفسه إلى نقطة معينة تكون محددة من قبل. وأشار الحجيلي إلى أن طريقة التعقيم تتم من خلال الرذاذ المطلق عبر الرأس وله ٤ مستويات يتم فيها التحكم في كثافة الرذاذ، أو عن طريق أضواء الـUV في الزوايا الأربع للجهاز فهي فعالة في قتل الجراثيم والبكتريا بنسبة تصل الى ٩٠٪؜.وذكر المهندس فوزي أن مدة شحن الروبوت ٤ ساعات، ومدة عمله: ١٢-٢٤ ساعة حسب الاستخدام، موضحًا أن الجهاز يعمل بتقنيات وكاميرات عالية المستوى لضمان الأمان والسلامة العامة.