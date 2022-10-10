تذاكر الطيران الداخلية مرتفعة رغم التوجيهات بخفضها

شكا مواطنون ومقيمون من ارتفاع أسعار تذاكر السفر الجوية الداخلية، رغم التوجيهات العليا بخفضها. وقال حساب “نايفكو” على موقع تويتر: للأسف أسعار تذاكر الطيران الداخلي تحديدًا زادت بطريقة عجيبة، مع أن هناك توجيهات عليا بخفضها، تذاكر الطيران الدولي حاليًّا أرخص من الداخلي في كثير من الأحيان، سبب نزول أسعار التذاكر الدولية هو وجود بدائل كثيرة ومنافسين”. الطيران المدني: وفي إبريل الماضي، كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان لها عن ملاحظتها لتغيرات في نمط أسعار بعض فئات التذاكر الجوية، والتي جاء على إثرها اتخاذ الهيئة لعدد من الإجراءات المباشرة لمراجعة هيكل تسعير النقل الجوي وزيادة السعة المقعدية وعدد الرحلات. وتهدف إجراءات الهيئة لـ “ضمان توفير أسعار مناسبة للمسافرين وتعزيز التنافسية في قطاع النقل الجوي والتأكيد على أن مبدأ حقوق المسافرين وحمايتهم أولوية قصوى تلتزم بها الهيئة”. أسعار التذاكر: وبلغت رحلة الرياض- المدينة المنورة خلال موسم العيد الماضي، لدى شركات الطيران الاقتصادية مثل “ناس” و”أديل” بين 506- 811 ريالًا، فيما تبدأ من 800 ريال كحد أدنى لدى “السعودية للطيران”. أما خارج الموسم فتتراوح بين 123- 200 ريال، ولدى “السعودية” فتتراوح بين 200- 420 ريالًا. الطيران الخارجي أرخص: وعقد مهندس النظم هاشم المناشي مقارنة بين تكلفة الرحلات الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن سعر التذكرة الداخلية يعادل تقريبًا الخارجية، فالرحلة ذهاب وعودة من الدمام إلى جدة على الخطوط السعودية 2141 ريالًا، بينما بلغت من الدمام إلى القاهرة عن طريق مدينة جدة 1267 ريالًا. وكلا الرحلتين بنفس الأيام وباستخدام نفس الرحلات الداخلية. وقال مواطنون عبر وسم “أسعار الرحلات الداخلية” بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن سكان مدن شمال وشرق المملكة يلجؤون للحجز لدولة خارجية بهدف الحصول على تخفيض الطيران المطلوب لأداء العمرة، مشيرين إلى أن أسعار شركات طيران من الخارج أرخص نحو النصف في حال كانت الرحلة من منطقة لأخرى داخل البلاد. ردود متباينة: ولقيت تغريدة نايفكو ردود فعل مختلفة، بين مؤيدين لها ومعتبرين أن ارتفاع الأسعار غير طبيعي وغير منطقي، ومطالبين بتخفيض الأسعار وتقديم رحلات مجانية لتنشيط السياحة، وبين معارضين طالبوهم بضرورة الحجز المبكر قبل موعد السفر تجنبًا لارتفاع الأسعار، وتحديد الميزانية واختيار المناسب. أسباب الظاهرة: وعلق المدير العام لشركة Wego، مأمون حميدان، على الفوضى التسعيرية بالطيران الداخلي، قائلًا: “إن أسعار تذاكر الطيران ارتفعت خلال السنة الحالية بنسبة 20% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وارتفعت 57% مقارنة بالعام الماضي”. وأرجع حميدان، في تصريحات إلى العربية هذه الفوضى التسعيرية إلى عدة أسباب، منها ارتفاع أسعار النفط، لأنها تمثل التكلفة الأكبر على شركات طيران وتمثل ما بين 37% إلى 38% من إجمالي التكلفة، بينما تصل النسبة في الشركات منخفضة التكاليف إلى أكثر من 50%. جائحة كورونا: كذلك، جعلت جائحة كورونا شركات الطيران لم تعد للوجهات ذاتها والقدرة الاستيعابية قبل الجائحة، والكثير من الطائرات لا تزال متوقفة وتكلفة صيانتها عالية وتواجه نقصًا في العمالة، مع الرغبة في تحقيق ربحية أكثر لتعويض الخسائر السابقة.