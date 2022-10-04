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في تصفيات كأس آسيا

تذاكر بالمجان لجماهير المنتخب السعودي للناشئين

2022-10-04 الساعة 8:19
تذاكر بالمجان لجماهير المنتخب السعودي للناشئين
المواطن - الرياض

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يعول لاعبو المنتخب السعودي للناشئين على الحضور الجماهيري الكبيرة؛ للتألق في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

تذاكر مجانية لجماهير المنتخب السعودي:

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي للناشئين ضد المالديف، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات تصفيات كأس آسيا على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.
المنتخب السعودي للناشئين
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
وطالب مجلس جمهور المنتخب السعودي الجماهير بالحضور، وقال عبر حسابه على “تويتر”: “طريقنا نحو النقاط الـ6 يمر عبر منتخب المالديف.. ساندوا صقوركم بدعمكم وحضوركم”، على أن يتم حجز التذاكر بالمجان عبر موقع ticketMX. وكان أخضر الناشئين قد افتتح مبارياته ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 بالفوز على منتخب ميانمار بسداسية دون رد، ويطمح في مواصلة التألق ضد المالديف.
أخضر الناشئين
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

كأس آسيا تحت 17 عامًا:

وتستضيف المنطقة الشرقية تصفيات كأس آسيا تحت 17 عامًا خلال الفترة من 1 وحتى 9 أكتوبر، بمشاركة 5 منتخبات، وهي؛ الهند، ميانمار، المالديف والكويت، بجانب المنتخب السعودي صاحب الضيافة. ويتأهل مباشرة صاحب المركز الأول من مجموعة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا التي ستُقام في البحرين 2023، وذلك بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.
منتخب السعودي للناشئين
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
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