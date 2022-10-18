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قالت إنها تحركت سريعاً

تراس تتأسف وتعلن : متمسكة بمنصبي

2022-10-18 الساعة 9:05
تراس تتأسف وتعلن : متمسكة بمنصبي
المواطن - متابعة

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أعربت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن أسفها لـ أخطاء ارتكبتها في الملف الاقتصادي، مؤكدةً تمسكها بمنصبها لما فيه المصلحة العامة، وذلك في مقابلة أجرتها معها شبكة “بي. بي. سي” وبثّت مساء الاثنين.

أسف للأخطاء:

وبعد مرور ستة أسابيع على توليها رئاسة الحكومة البريطانية قالت تراس: “أتحمّل المسؤولية وآسفة للأخطاء التي ارتكبت”. وأضافت: “سأبقى في منصبي للوفاء بالتزاماتي على صعيد المصلحة العامة”. وقالت إنها ستقود حزبها المحافظ في الانتخابات المقبلة المقررة بعد عامين والتي تعد المعارضة الأوفر حظًا للفوز فيها. وتابعت تراس: “لقد تحرّكت سريعًا لإصلاح هذه الأخطاء”، علمًا بأنّ جهودًا كثيرة تُبذل في كواليس غالبيتها لدفعها للتنحي.

مساعدة الناس:

وقالت تراس: “أريد أن أتحمل المسؤولية وأقول إنني آسفة على الأخطاء التي ارتكبت. أردت أن أتصرف ولكن لمساعدة الناس في فواتير الطاقة الخاصة بهم للتعامل مع مسألة الضرائب المرتفعة، لكننا بالغنا وتحركنا بسرعة كبيرة”. ولدى سؤالها عما إذا كانت قد أصبحت “رئيسة للوزراء اسمًا فقط”، قالت تراس إنها عينت هانت لأنها عرفت أن عليها تغيير المسار. وقالت: “كان سيكون تصرفاً غير مسؤول تمامًا مني ألا أتصرف من أجل المصلحة الوطنية.. كان من الصواب أننا غيرنا السياسة”.
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