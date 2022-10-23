ترتيب الدوري الإسباني مشتعل بين برشلونة والريال

يبحث نادي برشلونة اليوم عن الفوز على منافسه أتلتيك بيلباو من أجل تقليص فارق النقاط في ترتيب الدوري الإسباني مع نادي ريال مدريد المتصدر.

وتنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الكامب نو، كما تنقل عبر قنوات Bein Sport 1 FR, Nova Sports 4 HD , Arena Sport 1 HD Premium Serbia.

ترتيب الدوري الإسباني

وقبل المباراة، يتواجد نادي برشلونة ثانيًا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، أما نادي أتلتيك بيلباو فمتواجد في المركز السادس برصيد 18 نقطة.

فوز برشلونة اليوم يُساهم في وصول الفريق الكتالوني للنقطة رقم 28 وتقليص الفارق مع ريال مدريد المتصدر بـ 31 نقطة إلى 3 نقاط.

وكان ريال مدريد وصل إلى النقطة رقم 31 بعد فوزه أمس على نادي إشبيلية بثلاثية لهدف في الجولة الـ11 من الليجا.

وخلال مباراة إشبيلية، حقق الكرواتي لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد رقمًا مميزًا بعد أن شارك أمام الفريق الأندلسي مساء أمس.

وكان مودريتش سجل هدفًا من ضمن ثلاثية ريال مدريد في المباراة التي انتهت بفوز الريال بثلاثية مقابل هدف، في لقاء أُقيم على ملعب سانتياجو بيرنابيو بمدريد.

واحتفى الحساب الرسمي لـ ريال مدريد عبر “تويتر” بظهور مودريتش في 450 مباراة مع الريال في مختلف البطولات، كما سجل هدفه الثاني في شباك إشبيلية خلال 19 مواجهة سبق له وأن خاضها ضد الفريق الأندلسي.