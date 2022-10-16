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الشباب ينفرد بالصدارة والنصر ثانيًا

ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ8

2022-10-16 الساعة 11:33
ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ8
المواطن - مروة نبيل

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة الثامنة.

نتائج الجولة الثامنة

وانطلقت منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي بالأمس، بـ3 مواجهات، حيث نجح الهلال في الفوز على مضيفه الطائي بنتيجة 3/ 2، وتجاوز الفتح نظيره الرائد بهدف، واكتسح الشباب فريق الخليج برباعية دون رد.
الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_EN
وأُقيمت 5 مباريات اليوم، نجح أبها في الفوز على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف، واكتسح النصر فريق الفيحاء برباعية نظيفة، وتغلب ضمك على العدالة بهدفين دون رد، وفاز التعاون على الاتفاق بهدف، وتجاوز الاتحاد الوحدة بهدف.
الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @SPL

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الثامنة اليوم، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر، ثم الاتحاد برصيد 18 نقطة، ثم الهلال بـ17 نقطة، بالتساوي مع التعاون.
نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC
وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك سادسًا برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الطائي، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، يليه أبها بـ10 نقاط، ويحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الرائد.
ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB
ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ثم العدالة بـ4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، يليه الفيحاء بنقطتين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة.
الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر spl
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