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الشباب يواصل الانفراد بالصدارة

ترتيب دوري روشن السعودي بعد مباريات اليوم

2022-10-10 الساعة 11:24
ترتيب دوري روشن السعودي بعد مباريات اليوم
المواطن - مروة نبيل

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واصل الشباب الانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد نهاية مباريات اليوم في انطلاقة الجولة السابعة.

نتائج مباريات اليوم:

وانطلقت الجولة السابعة من دوري روشن السعودي بمواجهة الرائد ضد الطائي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وتمكن فارس الشمال من الفوز بثنائية نظيفة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الفوز على الباطن بهدفين دون رد على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وتعادل الهلال والشباب بهدف لكل منهما على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر spl

ترتيب دوري روشن السعودي:

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مباريات اليوم، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الطائي الوصيف، ثم الاتحاد بـ14 نقطة، بالتساوي مع الهلال والتعاون.
الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC
وحل النصر سادسًا بـ13 نقطة، يليه ضمك برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطتين عن الرائد، ثم الوحدة بـ7 نقاط، الفتح برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق، يليه العدالة بـ4 نقاط، متساويًا مع الخليج وأبها، الفيحاء نقطتين، والباطن نقطة.
الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl
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