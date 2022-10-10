ترتيب دوري روشن السعودي بعد مباريات اليوم

واصل الشباب الانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد نهاية مباريات اليوم في انطلاقة الجولة السابعة.
نتائج مباريات اليوم:
وانطلقت الجولة السابعة من دوري روشن السعودي بمواجهة الرائد ضد الطائي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وتمكن فارس الشمال من الفوز بثنائية نظيفة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الفوز على الباطن بهدفين دون رد على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وتعادل الهلال والشباب بهدف لكل منهما على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
ترتيب دوري روشن السعودي:
وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعوديبعد مباريات اليوم، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الطائي الوصيف، ثم الاتحاد بـ14 نقطة، بالتساوي مع الهلال والتعاون.
وحل النصر سادسًا بـ13 نقطة، يليه ضمك برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطتين عن الرائد، ثم الوحدة بـ7 نقاط، الفتح برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق، يليه العدالة بـ4 نقاط، متساويًا مع الخليج وأبها، الفيحاء نقطتين، والباطن نقطة.