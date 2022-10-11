ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ7

حافظ الشباب على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد نهاية منافسات الجولة السابعة، فيما تقدم النصر إلى المركز الثاني.
نتائج مباريات اليوم:
وأُقيمت 5 مباريات اليوم في دوري روشن السعودي، وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها على مضيفه التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما سقط الاتحاد في فخ التعادل الإيجابي أمام ضمك.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في استعادة نغمة الانتصارات بالفوز على الفيحاء بثلاثية دون رد، وحقق الفتح فوزًا قاتلًا على الخليج بنتيجة 2/ 1، وتغلب النصرعلى العدالة بأربعة أهداف مقابل هدف.
ترتيب دوري روشن:
وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة السابعة، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، ثم الاتحاد بـ15 نقطة، بالتساوي مع الطائي.
وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خامسًا برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم ضمك برصيد 12 نقطة، يليه الاتفاق بـ9 نقاط، بالتساوي مع الفتح والرائد، يليه الوحدة بـ7 نقاط، متساويًا مع أبها.
ويتواجد العدالة في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، ثم الفيحاء بنقطتين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة.