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الشباب يتصدر والنصر وصيفًا

ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ7

2022-10-11 الساعة 11:16
ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ7
المواطن - مروة نبيل

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حافظ الشباب على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد نهاية منافسات الجولة السابعة، فيما تقدم النصر إلى المركز الثاني.

نتائج مباريات اليوم:

وأُقيمت 5 مباريات اليوم في دوري روشن السعودي، وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها على مضيفه التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما سقط الاتحاد في فخ التعادل الإيجابي أمام ضمك.
ضمك ضد الاتحاد
مباراة ضمك والاتحاد – المصدر spl
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في استعادة نغمة الانتصارات بالفوز على الفيحاء بثلاثية دون رد، وحقق الفتح فوزًا قاتلًا على الخليج بنتيجة 2/ 1، وتغلب النصر على العدالة بأربعة أهداف مقابل هدف.
الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

ترتيب دوري روشن:

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة السابعة، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، ثم الاتحاد بـ15 نقطة، بالتساوي مع الطائي.
الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC
وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خامسًا برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم ضمك برصيد 12 نقطة، يليه الاتفاق بـ9 نقاط، بالتساوي مع الفتح والرائد، يليه الوحدة بـ7 نقاط، متساويًا مع أبها.
أبها
لاعبو أبها – المصدر spl
ويتواجد العدالة في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، ثم الفيحاء بنقطتين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة.
الخليج
لاعبو الخليج – المصدر spl
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