ترتيب دوري روشن للمحترفين

ترتيب دوري روشن

حافظ نادي الشباب على صدارته لـ ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد نهاية مباريات أمس الخميس في الجولة السادسة من عمر المسابقة. وكانت مباريات أمس الخميس انتهت بفوز الطائي على الخليج بثلاثية دون رد، وفوز التعاون على الوحدة بثنائية دون رد، وتعادل الاتفاق مع الهلال بدون أهداف، وفوز الشباب على الرائد، بالإضافة لـ تعادل الباطن وضمك بهدفين لكل فريق.فريق الشباب في الصدارة برصيد 18 نقطة، يليه التعاون ثانيًا برصيد 14 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 13 نقطة، الطائي رابعًا برصيد 12 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 11 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 11 نقطة.النصر سابعًا برصيد 10 نقاط، الرائد ثامنًا برصيد 9 نقاط، الفتح تاسعًا برصيد ست نقاط، الاتفاق عاشرًا برصيد ست نقاط، الوحدة في المركز الـ11 وأبها في المركز الثاني عشر والخليج في المركز الـ13 ولكل منهما 4 نقاط. الفيحاء بالمركز الرابع عشر برصيد نقطتين، العدالة في المركز الـ15 ” قبل الأخير” برصيد نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد نقطة.