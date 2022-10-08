ترتيب دوري روشن للمحترفين

ترتيب دوري روشن:

أُسدل الستار على مباريات سادس جولات دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد نهاية مباريات اليوم الجمعة. وكانت مباريات الجولة السادسة بدأت أمس الخميس بإقامة خمس مباريات. مباريات أمس الخميس انتهت بفوز الطائي على الخليج بثلاثية دون رد، وفوز التعاون على الوحدة بثنائية دون رد، وتعادل الاتفاق مع الهلال بدون أهداف، وفوز الشباب على الرائد، بالإضافة لـ تعادل الباطن وضمك بهدفين لكل فريق. أما في مباريات اليوم الجمعة فإن النصر هزم نادي أبها بثلاثية دون رد، وفاز الاتحاد على الفتح بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز العدالة على الفيحاء بثنائية لهدف.الشباب في الصدارة برصيد 18 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 14 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 14 نقطة، النصر رابعًا برصيد 13 نقطة، الهلال خامسًا برصيد 13 نقطة، الطائي سادسًا برصيد 12 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 11 نقطة.الرائد ثامنًا في ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط، الفتح تاسعًا برصيد ست نقاط، الاتفاق عاشرًا برصيد ست نقاط، العدالة في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، الخليج في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، أبها في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، الفيحاء بالمركز الخامس عشر برصيد نقطتين، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد نقطة.