Icon

الأمر بالمعروف تشارك بمعرض الرياض للكتاب Icon مقيمة أمريكية: السعودية آمنة أكثر من بلادي Icon تروجينا تحفة معمارية ووجهة لا مثيل لها  Icon الغيص: قرار أوبك+ استباقي ومدروس Icon رفحاء تنقذ طاقم سفينة بنمية تعرضت لحريق Icon بدء صرف بدل التعيين للمعلمين والمعلمات Icon بلومبرغ: السعودية عززت استقرار سوق النفط Icon 15 سؤالًا وإجابته عن ترخيص موثوق Icon عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا Icon وزير الطاقة يلجم صحفية أمريكية: استمتعوا بالشمس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في ختام سادس الجولات

ترتيب دوري روشن للمحترفين

2022-10-08 الساعة 12:25
ترتيب دوري روشن للمحترفين
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أُسدل الستار على مباريات سادس جولات دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد نهاية مباريات اليوم الجمعة. وكانت مباريات الجولة السادسة بدأت أمس الخميس بإقامة خمس مباريات. مباريات أمس الخميس انتهت بفوز الطائي على الخليج بثلاثية دون رد، وفوز التعاون على الوحدة بثنائية دون رد، وتعادل الاتفاق مع الهلال بدون أهداف، وفوز الشباب على الرائد، بالإضافة لـ تعادل الباطن وضمك بهدفين لكل فريق. أما في مباريات اليوم الجمعة فإن النصر هزم نادي أبها بثلاثية دون رد، وفاز الاتحاد على الفتح بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز العدالة على الفيحاء بثنائية لهدف.

ترتيب دوري روشن:

الشباب في الصدارة برصيد 18 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 14 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 14 نقطة، النصر رابعًا برصيد 13 نقطة، الهلال خامسًا برصيد 13 نقطة، الطائي سادسًا برصيد 12 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 11 نقطة. الهلال ضد الاتفاق الرائد ثامنًا في ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط، الفتح تاسعًا برصيد ست نقاط، الاتفاق عاشرًا برصيد ست نقاط، العدالة في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، الخليج في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، أبها في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، الفيحاء بالمركز الخامس عشر برصيد نقطتين، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد نقطة.
الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @SPL
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الكشف عن الرمز الملكي لـ تشارلز
العالم

الكشف عن الرمز الملكي لـ تشارلز

العالم
لبناني يحمل سلاحًا وقارورة بنزين يقتحم بنك...
السعودية اليوم

لبناني يحمل سلاحًا وقارورة بنزين يقتحم بنك...

السعودية اليوم
الوليد بن طلال يُمازح حفيداته بمقطع عفوي
السعودية اليوم

الوليد بن طلال يُمازح حفيداته بمقطع عفوي

السعودية اليوم
لقطات لدخول المصلين والمعتمرين حجر إبراهيم
السعودية اليوم

لقطات لدخول المصلين والمعتمرين حجر إبراهيم

السعودية اليوم
منتخب أوزبكستان يصدم مشاريبوف
الرياضة

منتخب أوزبكستان يصدم مشاريبوف

الرياضة
لا غالب أو مغلوب بين الوحدة والاتفاق
الرياضة

لا غالب أو مغلوب بين الوحدة والاتفاق

الرياضة
شاهد.. سالي حافظ تفجر مفاجأة: اقتحمت البنك...
السعودية اليوم

شاهد.. سالي حافظ تفجر مفاجأة: اقتحمت البنك...

السعودية اليوم
إعلان أسماء المرشحين لوظائف أمانة الأحساء
حصاد اليوم

إعلان أسماء المرشحين لوظائف أمانة الأحساء

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه