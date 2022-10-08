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سيتم إغلاق منصة جدارة

ترقب إطلاق المنصة الموحدة للتوظيف غدًا

2022-10-08 الساعة 3:02
ترقب إطلاق المنصة الموحدة للتوظيف غدًا
المواطن - الرياض

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يبدأ غدًا الأحد اول أيام عمل المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف والتي تحل محل منصة جدارة للتوظيف الإلكتروني، وفقا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية، حيث سيتم إغلاق منصة جدارة ويبدأ العمل في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف. وسيتاح رابط المنصة الموحدة للتوظيف والتي ستمكن طالبي العمل، من المواطنين السعوديين، من تسجيل بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم، وخبراتهم العملية، مع إرفاق الوثائق اللازمة، ويمكن متابعة الرابط الجديد فور إعلانه من هنا

وظائف: 

وتعمل المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف على ربط الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين العام والخاص. وستبدأ غدًا الأحد المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، حيث يمكن البدء في رحلة التوظيف عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف اعتبارًا من الغد 9 أكتوبر 2022، حيث أكدت منصة جدارة أن كافة البيانات المسجلة سابقًا في نظام جدارة بما فيها النقاط المكتسبة ستكون متوفرة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

ترقب لإطلاقها: 

ويترقب المواطنون والمقيمون إطلاق المنصة التي ستسهل من عملية البحث عن الوظائف في القطاعات المختلفة والتقدم لها بسهولة وسلاسة بدون إجراءات معقدة، حيث تضمن قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.  
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