تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال

رفع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة افتتاح فعاليات موسم الرياض 2022.

وقال آل الشيخ خلال كلمته: “أتقدم بخالص الشكر، لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد عراب الرؤية وقائدنا الملهم على ما يحظى به قطاع الترفيه بشكل عام وموسم الرياض بشكل خاص من اهتمام وتخطيط ودعم، وفي النهاية أعلن افتتاح موسم الرياض بنسخته الثالثة فوق الخيال، أهلًا وسهلًا بكم في موسم الرياض”.

فعاليات موسم الرياض:

وقد انطلقت فعاليات موسم الرياض 2022، تحت شعار “فوق الخيال”، في حفل دولي يضمُّ عرضًا عالميًّا لسيرك دو سوليه، وحفلة غنائية، إضافة إلى مجموعة من عروض الدرونز التي ستزين سماء الرياض في أولى ليالي موسم هذا العام.